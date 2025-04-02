سعر بنزين 92 و95 فى مصر قبل اجتماع لجنة تسعير

تثبيت أسعار البنزين والسولار دون أي تغيير حتى الآن فى ترقب للاجتماع الدوري للجنة تسعير المواد البترولية لتقييم الأسعار وفقًا للمعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية.

الأسعار الحالية للبنزين والسولار:

بنزين 80: 11.50 جنيهًا للتر

بنزين 92: 13.75 جنيهًا للتر

بنزين 95: 15.75 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر



أسباب تثبيت الأسعار:

تثبيت الأسعار جاء نتيجة عدة عوامل، منها:

1. استقرار أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الماضية دون قفزات كبيرة.



2. استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، مما قلل من تقلبات تكلفة الاستيراد.



3. الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة لدعم استقرار الأسعار، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق العالمي. ويؤدي تثبيت أسعار البنزين والسولار إلى تخفيف الضغط على تكاليف النقل والمواصلات، مما يساعد في استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية.