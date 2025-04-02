إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج

قال إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر أن الأجهزة الأمنية فوجئت من إعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.

وأوضحت المصادر للإعلام الإسرائيلي أن خطط السيطرة على المحور الجديد لم يصادق عليها بعد.

وكان قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تمت السيطرة على محور ميراج الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني.

وتابع نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة وزيادة الضغط على حماس.

وأضاف نتنياهو حسبما ورد عن قناة العربية: نزيد الضغط خطوة بخطوة حتى نتسلم رهائننا.

المحكمة الجنائية الدولية

وفى سياق متصل انتقدت المحكمة الجنائية الدولية قرار المجر بتحدي مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب إدارته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إنه ليس من حق أطراف المحكمة الجنائية الدولية "أن تحدد بشكل أحادي سلامة القرارات القانونية للمحكمة".

وأضاف العبد الله: "على الدول المشاركة الالتزامٌ بتنفيذ قرارات المحكمة.. وإن يُسوّى أي نزاعٍ يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرارٍ من المحكمة".