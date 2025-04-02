تحذير.. علامات غير متوقعة تكشف سرطان الحنجرة

يعد سرطان الحنجرة من أخطر الأمراض التي تهدد البشر لذا من المهم اكتشافه بشكل مبكر.

نعرض لكم أعراض سرطان الحنجرة وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك.

سرطان الحنجرة هو نوع من السرطان الذي يصيب الحنجرة (صندوق الصوت).

الحنجرة جزء من الحلق يقع عند مدخل القصبة الهوائية. لها دور مهم في مساعدتك على التنفس والكلام.

في المملكة المتحدة، هناك أكثر من 2000 حالة جديدة من سرطان الحنجرة كل عام.

تعتبر هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. وهي أكثر شيوعًا لدى الرجال منها لدى النساء.

أعراض سرطان الحنجرة

أهم أعراض سرطان الحنجرة هو الصوت الأجش لمدة تزيد عن 3 أسابيع.

وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

تغير في صوتك، مثل أن يصبح أجشًا

ألم عند البلع أو صعوبة في البلع

كتلة أو تورم في رقبتك

سعال طويل الأمد أو ضيق في التنفس

التهاب الحلق أو ألم الأذن المستمر

صوت صفير حاد عند التنفس

في الحالات الشديدة، صعوبة في التنفس

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من رائحة الفم الكريهة ، أو فقدان الوزن غير المقصود ، أو التعب (الإرهاق الشديد).

متى يجب عليك رؤية طبيبك العام

يجب عليك مراجعة طبيب عام إذا كان صوتك أجشًا لأكثر من 3 أسابيع.

غالبًا ما تحدث هذه الأعراض بسبب حالات أقل خطورة، مثل التهاب الحنجرة ، ولكن من الجيد التحقق منها.

إذا لزم الأمر، يمكن لطبيبك العام أن يحيلك إلى أخصائي في المستشفى لإجراء المزيد من الاختبارات لتأكيد أو استبعاد الإصابة بالسرطان.