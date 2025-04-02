دون إصابات.. الحماية المدنية تخمد حريقًا في أرض فضاء وسط الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق اندلع منذ قليل، في أرض فضاء بالقرب من مصنع أربسكو بمنطقة الحضرة في عزبة الرحمة، وسط الإسكندرية.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة إخطارا باندلاع حريق في أرض فضاء بها مخلفات أخشاب بمنطقة الحضرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

خسائر الحريق

وتسبب الحريق في تناثر النيران في سماء المنطقة، ما أسفر عن انتقال النيران لشقة في عقار مقابل، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وتجري قوات الحماية المدنية الأن أعمال تبريد في موقع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

حريق آخر بأبي قير

وكانت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، قد أخمدت حريقًا اندلع في محل لتغيير زيوت السيارات في منطقة أبو قير بشرق الإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة، إخطارا عن وقوع حريق في أحد المحلات في منطقة أبو قير بشرق الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين وجود حريق داخل محل تغيير زيوت السيارات، وتزايد النيران بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال، ووقوع حالتي إصابة بالاختناق.