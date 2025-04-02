أحمد حسن يثير الجدل حول رئيس الأهلي القادم.. ما القصة؟

طرح أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، سؤالا لجماهير الأهلي في حالة تعديل قانون الرياضة وإقرار بند الـ 8 سنوات .

وكتب أحمد حسن :في حالة اعتماد تعديلات قانون الرياضة واقرار بند الـ 8 سنوات ، توقعاتكم من يكون رئيس الأهلي القادم؟.

علي الجانب الآخر عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني، التي ‏تجمع الفريقين في لقاء الإياب في الدور ربع النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباراة، والتحضير المناسب ‏قبل لقاء العودة المقرر أن يقام يوم الثلاثاء القادم في موريتانيا.‏

ومنح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمس الثلاثاء، فيما خضع بقية اللاعبين لتدريبات بدنية ‏وخططية مكثفة، في إطار تجهيز الجميع للمباراة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد ‏القاهرة الدولي.‏