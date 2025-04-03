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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فولكس فاجن في ورطة.. سيارتان في طريقهما للانهيار

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

كشفت فولكس فاجن أمريكا عن نتائج مبيعات إيجابية للربع الأول من العام، حيث سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

لعبت سيارات تاوس وجيتا دورًا كبيرًا في دفع هذه الزيادة، حيث كانت الأكثر مبيعًا في السوق الأمريكي.

تراجع مبيعات سيارتي جولف GTI وR بشكل حاد

سجلت سيارات الهاتشباك الرياضية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 10%، حيث شهد طراز الدفع الأمامي انخفاضًا بنسبة 21.6% ليصل إلى 1,892 سيارة، في حين تراجع طراز الدفع الرباعي R بنسبة 37.6% ليصل إلى 770 سيارة. 

في حديث مع «مارك جيليس» المتحدث باسم الشركة، أكد أن السبب في تراجع المبيعات يعود إلى التغيير في تصميم الطراز. 

فعلى الرغم من توفر الطرازين المُحسنين في أوروبا منذ فترة، إلا أن الطرازات التي تم تعديلها خصيصًا للولايات المتحدة لم تُعلن عنها رسميًا حتى نوفمبر 2024. 

وأضاف أن عملية الانتقال إلى الطراز الأحدث دائمًا ما يصاحبها تباطؤ في المبيعات.

لكن المبيعات قد تواجه تحديات أكبر في المستقبل، فقد قررت فولكس فاجن إلغاء ناقل الحركة اليدوي في طرازي GTI وR لعام 2025. قبل إيقاف ناقل الحركة اليدوي بست سرعات، كان هناك ارتفاع كبير في إقبال عشاق السيارات الأمريكية على هذه النسخ، حيث ارتفعت نسبة الإقبال على طراز GTI اليدوي من 38% إلى 41% في 2024، بينما ارتفعت نسبة الإقبال على طراز R من 45% إلى 52%.

وفي سياق متصل، لا يزال بإمكان المشترين في أوروبا الحصول على سيارة جولف بناقل حركة يدوي بشراء النسخة الأقل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر أو محرك ديزل سعة 2.0 لتر. 

ومن جانب آخر، فإن سيارتي GTI Clubsport وR wagon لا تحظيان بفرصة دخول السوق الأمريكية.

ويُذكر أيضًا أن سيارة جولف GTI العادية التي تُطرح في أمريكا ستتخطى زيادة القوة التي يحصل عليها الطراز الأوروبي البالغة 20 حصانًا، وذلك بسبب التحديات المتعلقة بتعديل نظام العادم. 

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سيارة جولف GTI إصدار الذكرى الخمسين ستُطرح في أمريكا الشمالية عند إطلاقها في يونيو.

على الرغم من التراجع في مبيعات سيارتي جولف GTI وR، تبقى بعض الطرازات مثل أرتيون ضمن السيارات الأقل مبيعًا في فولكس فاجن. 

ومن المثير للاهتمام أن رغم توقف إنتاج أرتيون في 2023، تم بيع 20 سيارة منها في الربع الأول من العام، مع اختفاء طراز باسات واستبداله بسيارة أرتيون التي توفر تجربة أكثر فخامة للمستهلكين.

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