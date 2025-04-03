احذر.. انفجار المرارة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة

يحدث انفجار المرارة أو تمزق جدار المرارة عندما تتسرب محتوياتها إلى تجويف البطن، مما قد يؤدي إلى التهابات ومضاعفات خطيرة، وأهم سبب وراء حدوث تمزق المرارة هو إصابتها بالالتهاب أو بإصابة شديد.

وهناك بعض الأسباب الأخرى التى نعرضها لكم في هذا التقرير وفقا لموقع Dailymedicail.





أسباب انفجار المرارة..



١-حصوات المرارة التي تسد القنوات الصفراوية.

٢-العدوى البكتيرية مثل الإشريكية القولونية.

٣-الحمأة الصفراوية أو الكدارة الصفراوية.

٤-إصابات البطن نتيجة الحوادث أو الرياضات العنيفة كالمصارعة.

٥-أمراض القنوات الصفراوية بسبب الديدان الطفيلية.





أعراض وعلامات تمزق المرارة:

١-ألم شديد في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

٢-اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

٣-الحمى والقشعريرة.

٤-الغثيان والتقيؤ.

مضاعفات خطيرة:

إهمال العلاج قد يؤدي إلى تعفن الدم (SIRS)، وهو حالة طبية خطيرة تهدد الحياة.

كيف يتم علاج تمزق المرارة؟

عادةً ما يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي لإزالة المرارة، بالإضافة إلى استخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى، كما يحتاج المريض إلى نظام غذائي خاص لتسهيل عملية الهضم بعد الجراحة.