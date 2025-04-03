انتشال جثمان شخص تعرض للغرق فى مياه النيل بأسوان

نجحت فرق الإنقاذ النهرى بمركز إدفو شمال أسوان فى انتشال جثمان شخص تعرض للغرق بمنطقة المعمارية بمدينة البصيلية، وتم إيداع الجثة فى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان بلاغا يفيد بالعثور على جثمان غريق فى مياه نهر النيل بمنطقة المعمارية بالبصيلية، وتم انتشال الجثة على البر عند مرسي السباعية شرق.

حادث

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وتبين أنها جثة لشخص يدعي محمود منصور محمد تم إيداع الجثة في مشرحة إدفو العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار أثناء مروره عند شريط السكة الحديد بقرية أبوالريش فى مدينة أسوان مما أسفر عن وفاته مباشرة فى موقع الحادث.

وتوجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند منطقة خور أبو سبيره بقرية أبوالريش داخل دائرة المدينة مما أسفر عن وفاته مباشرة.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول أسبابها.

فيما لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم فى أسوان نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسريب غاز داخل شقة، وتم نقل جثثهم إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بتعرض 3 مواطنين للموت المفاجئ بسبب تعرضهم للاختناق نتيجة تسريب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.

وتمكنت جهود رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بلدى بأسوان نتيحة حدوث انفجار لأسطوانة غاز، وأسفر عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.