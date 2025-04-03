قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فون دير لاين: مستعدون للرد على رسوم ترامب بتدابير مضادة
المعجزة حصلت.. نجاة شخص من ضحايا عقار الإسكندرية المنهار
وفاة أسرة والأب حالته حرجة.. أول صور من موقع انهيار عقار الإسكندرية
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر أبريل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم
انهيار في أسعار بورصة طوكيو بعد رسوم ترامب الجمركية
الأهلي يستعد لجلسة استماع لحسم موقف إعادة مباراة القمة
قطار يطيح بلودر بمزلقان العزبة في الغربية.. وتعطل حركة القطارات 20 دقيقة
تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
مصرع سيدة و3 من أبنائها في انهيار منزل قديم بالإسكندرية
الصين ترد على رسوم ترامب الجمركية: تنمر اقتصادي وسنرد بالمثل
سوريا .. شهداء وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشال جثمان شخص تعرض للغرق فى مياه النيل بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

نجحت فرق الإنقاذ النهرى بمركز إدفو شمال أسوان فى انتشال جثمان شخص تعرض للغرق بمنطقة المعمارية بمدينة البصيلية، وتم إيداع الجثة فى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان بلاغا يفيد بالعثور على جثمان غريق فى مياه نهر النيل بمنطقة المعمارية بالبصيلية، وتم انتشال الجثة على البر عند مرسي السباعية شرق.

حادث 

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وتبين أنها جثة لشخص يدعي محمود منصور محمد تم إيداع الجثة في مشرحة إدفو العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

فيما لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار أثناء مروره عند شريط السكة الحديد بقرية أبوالريش فى مدينة أسوان مما أسفر عن وفاته مباشرة فى موقع الحادث. 

وتوجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند منطقة خور أبو سبيره بقرية أبوالريش داخل دائرة المدينة مما أسفر عن وفاته مباشرة.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول أسبابها.

فيما لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم فى أسوان نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسريب غاز داخل شقة، وتم نقل جثثهم إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.  

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بتعرض 3 مواطنين للموت المفاجئ بسبب تعرضهم للاختناق نتيجة تسريب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.

وتمكنت جهود رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بلدى بأسوان نتيحة حدوث انفجار لأسطوانة غاز، وأسفر عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح. 

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات

رئيس الوزراء

هل غداً الخميس إجازة رسمية للحكومة والخاص؟

دونالد ترامب

بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية

سقوط شاب من الطابق الثامن لمول شهير في مدينة نصر

اللحظات الأولى من الحادث.. تفاصيل سقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمدينة نصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

خلال أيام.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسمياً

فئة 10 جنيها ورقية- صورة أرشيفية

بعد تداول طباعة عملات ورقية.. ماهو مصير النقود البلاستيكية؟.. مصرفي يوضح

حالة الطقس

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

زيزو

عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص

ترشيحاتنا

المسجد الأقصى

مرصد الأزهر يدعو المؤسَّسات الإسلامية لتكثيف جهودها لحماية الأقصى

الصيام

حكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء يوم من رمضان.. الإفتاء توضح

اقتحام الاقصى

مرصد الأزهر: اقتحام بن جفير للأقصى خطوة تصعيدية تهدف لفرض واقع جديد

بالصور

أول سيارة نتاج تعاون نيسان ورينو.. لن تصدق سعرها

نيسان رينو
نيسان رينو
نيسان رينو

طريقة عمل الستيك المشوي بالصويا صوص

طريقة عمل الستيك المشوى بالصويا صوص
طريقة عمل الستيك المشوى بالصويا صوص
طريقة عمل الستيك المشوى بالصويا صوص

احذر.. انفجار المرارة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة

انفجار المرارة
انفجار المرارة
انفجار المرارة

4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C.. أسهل طرق لتحضيرها

4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C
4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C
4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C

فيديو

ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

الحصان يا ابويا.. حرب التلقيحات بدأت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد