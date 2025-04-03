إصابة الأب.. ارتفاع جديد في ضحايا انهيار عقار بحري بالإسكندرية

انتشلت قوات الحماية المدنية شخصين مصابين من أسفل العقار المنهار بمنطقة بحري وسط الإسكندرية، وبذلك يرتفع الضحايا إلى 5 أشخاص، بينهم 4 وفيات.

وقد حصل صدى البلد على الصور الأولى لحادث انهيار عقار قديم مكون من طابقين، بحارة النخلة بمنطقة بحري، بالإسكندرية.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم 3 أطفال في حادث انهيار منزل قديم من طابقين، بمنطقة بحري بالإسكندرية.

فقد انهار منزل قديم من طابقين، بحارة النخلة بمنطقة بحري، بالإسكندرية، أسفر عن سيدة و٣ من أطفالها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود عطية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل في منطقة بحري بشارع إسماعيل صبري، والمنزل مأهول بالسكان.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم الجمرك، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنوا من انتشال الجثامين.

وتم نقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة، وهم أم تدعى أسماء وأبنائها الثلاث.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا صارما حول المنزل المنهار لحماية المارة ومساعدة رجال الحماية المدنية في إنجاز أعمالهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات في الواقعة.