التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ضمن فعاليات بي اكسبو

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض " ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض "بي اكسبو" المقام بمركز مركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وافتتح فعاليات معرض " ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، حيث تشارك الوزارة بمجموعة مميزة من العارضين.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار أروقة المعرض الذي يضم منتجات تراثية، جلود، سجاد حرير، منتجات نحاسية، حيث اطمئن على جودة المعروضات المقدمة، والتي لاقت إقبالا كبيرا من المترددين على المعرض.

وتحرص الإدارة العامة للتسويق والمعارض -الادارة المركزية للتنمية والاستثمار على تنظيم المعارض المختلفة من أجل المساهمة في تسويق المنتجات الحرفية التراثية ذات الجودة العالية.