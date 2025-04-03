فون دير لاين: مستعدون للرد على رسوم ترامب بتدابير مضادة

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ضربة موجعة للاقتصاد العالمي، وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي للرد بإجراءات مضادة في حال فشلت المفاوضات.

وأبدت فون دير لايين "أسفها العميق" لقرار ترامب، قائلة إن الأوروبيين "مستعدون للرد" ويعملون على "حزمة جديدة من التدابير المضادة" في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

وقالت في بيان تُلي في عاصمة اوزبكستان اليوم الخميس، قبيل قمة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى "نضع بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة ردا على الرسوم الجمركية على الصلب".

وأضافت "ونستعد الآن لمزيد من التدابير المضادة لحماية مصالحنا وأعمالنا في حال فشلت المفاوضات".

لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أبقت الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب، معتبرة أنه من الممكن إيجاد حل تفاوضي.

وقالت: "لم يفت الأوان بعد لمواجهة المخاوف عبر المفاوضات"، مؤكدة أن مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش "على اتصال دائم" مع نظرائه الأمريكيين، مضيفة: "سنسعى لتقليل العقبات، وليس لزيادتها".

وكشف ترامب أمس الأربعاء عن رسوم جمركية بحد أدنى عشرة في المئة على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع فرض رسوم أعلى عند 20 %على الاتحاد الأوروبي.