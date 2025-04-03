قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهار من الداخل.. شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة عن سقوط عقار الإسكندرية
فون دير لاين: مستعدون للرد على رسوم ترامب بتدابير مضادة
المعجزة حصلت.. نجاة شخص من ضحايا عقار الإسكندرية المنهار
وفاة أسرة والأب حالته حرجة.. أول صور من موقع انهيار عقار الإسكندرية
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر أبريل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم
انهيار في أسعار بورصة طوكيو بعد رسوم ترامب الجمركية
الأهلي يستعد لجلسة استماع لحسم موقف إعادة مباراة القمة
قطار يطيح بلودر بمزلقان العزبة في الغربية.. وتعطل حركة القطارات 20 دقيقة
تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
مصرع سيدة و3 من أبنائها في انهيار منزل قديم بالإسكندرية
الصين ترد على رسوم ترامب الجمركية: تنمر اقتصادي وسنرد بالمثل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انهيار في أسعار بورصة طوكيو بعد رسوم ترامب الجمركية

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

افتتح التداول في بورصة طوكيو الأكبر في آسيا بانهيار في الأسعار في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم الاستيراد التي ستصل إلى 24% بالنسبة لليابان.

وتراجع مؤشر نيكاي الرئيسي، الذي يعكس تقلبات أسعار أسهم 225 شركة يابانية رائدة، بنسبة 4.4% في بداية التداولات ويبلغ نحو 34138 نقطة.

وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها مؤشر نيكي إلى ما دون 35 ألف نقطة في أغسطس 2024، عندما تعثرت الأسواق العالمية بسبب مخاوف من الركود الأمريكي.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الأربعاء، أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف الليل (الخميس) رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

وستفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 24% على البضائع المستوردة من اليابان.

كشف ترامب عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".

وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.

وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".

وستدخل التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين ستبدأ التعريفات المتبادلة في 9 أبريل. وتشمل هذه الرسوم فرض 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، بالإضافة إلى 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية، وإسرائيل.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن التعريفات الجديدة تستهدف اختلالات تجارية "صارخة"، مثل صادرات كمبوديا التي تبلغ قيمتها 39 دولارًا مقابل كل دولار تستورده من الولايات المتحدة، واتهمت فيتنام بـ"إعادة تغليف المنتجات الصينية" لتجنب الرسوم الجمركية.

وفيما يخص إسرائيل، أشار المسؤولون إلى أن الشركات الأمريكية تتضرر من "تنظيمات متلاعبة ونسخ التكنولوجيا" في قطاعات الأدوية والخدمات الرقمية.

وحذر البيت الأبيض من أن الأمر التنفيذي يتضمن "بنودًا للتصعيد" في حال قامت الدول المتضررة بمحاولة الالتفاف على هذه السياسات، مشددًا على أن العجز التجاري الهائل يهدد استقرار الولايات المتحدة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.

ترامب رسوم ترامب الرسوم الجمركية التعريفات الجمركية طوكيو اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات

رئيس الوزراء

هل غداً الخميس إجازة رسمية للحكومة والخاص؟

دونالد ترامب

بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية

سقوط شاب من الطابق الثامن لمول شهير في مدينة نصر

اللحظات الأولى من الحادث.. تفاصيل سقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمدينة نصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

خلال أيام.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسمياً

فئة 10 جنيها ورقية- صورة أرشيفية

بعد تداول طباعة عملات ورقية.. ماهو مصير النقود البلاستيكية؟.. مصرفي يوضح

حالة الطقس

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

زيزو

عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص

ترشيحاتنا

مشاهير التوحد

مشاهير التوحد.. نماذج نجحوا في العلوم والفن والسياسية

رائحة القدم الكريهة

كيفية التخلص من رائحة القدمين الكريهة بشكل دائم

البشرة

استعيدي جمالك.. طرق طبية لعلاج أصعب مشاكل البشرة

بالصور

أول سيارة نتاج تعاون نيسان ورينو.. لن تصدق سعرها

نيسان رينو
نيسان رينو
نيسان رينو

طريقة عمل الستيك المشوي بالصويا صوص

طريقة عمل الستيك المشوى بالصويا صوص
طريقة عمل الستيك المشوى بالصويا صوص
طريقة عمل الستيك المشوى بالصويا صوص

احذر.. انفجار المرارة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة

انفجار المرارة
انفجار المرارة
انفجار المرارة

4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C.. أسهل طرق لتحضيرها

4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C
4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C
4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C

فيديو

ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

الحصان يا ابويا.. حرب التلقيحات بدأت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد