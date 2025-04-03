قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
كيفية التقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامة | الشروط
تحملوا الضربة.. أمريكا تحذر دول العالم من الرد على رسوم ترامب
البيت الأبيض يحسم الجدل بشأن مصير ماسك
عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص
قصة لقطة الموسم.. بطل صنداونز يروي تفاصيل إنقاذ مشجع الترجي من الموت
بعد حرب التصريحات.. آخر صور جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى
بمكالمة تليفون.. جدد رخصة القيادة من المنزل
ناصر منسي يقترب من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في يونيو
الحذاء الذهبي يقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا للناشئين والقناة الناقلة
اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأوروبيون يرفضون الحرب التجارية بعد إعلان ترامب "الاستقلال الاقتصادي"

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين موجة من الانتقادات الأوروبية، حيث وصف القرار بأنه خطوة نحو تحقيق "استقلال اقتصادي" لبلاده. 

ورد قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على أن هذه الخطوة لن تكون مفيدة لأي طرف، مشددين على أنهم لا يريدون الدخول في حرب اقتصادية.

وكان ترامب قد أعلن أن دول الاتحاد الأوروبي ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 20%، وهو ما قوبل بانتقادات من زعماء أوروبيين أكدوا أهمية الشراكة التجارية بين الجانبين.

تصريحات القادة الأوروبيين

قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عبر "فيسبوك"، إن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي يعد "إجراءً خاطئًا" لا يخدم مصلحة أي طرف. 

وأضافت: "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لتجنب حرب تجارية ستُضعف الغرب لصالح قوى عالمية أخرى".

من جانبه، شدد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على ضرورة وجود "شراكة متبادلة" في العلاقات التجارية، موضحًا أن "الصداقة تعني الشراكة، والشراكة تعني رسومًا جمركية عادلة".

أما رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، فقد أعرب عن أسفه الشديد لقرار الإدارة الأمريكية، قائلًا: "الرسوم الجمركية لا تفيد أحدًا، بل تضر بالاقتصاد العالمي والشركات والمواطنين".

 وأكد أن أيرلندا ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على إيجاد مسار تفاوضي مع واشنطن، مشددًا على أن بلاده ستبرز القيمة التي تقدمها الشركات الأيرلندية للولايات المتحدة على المستوى التجاري.

دعوات إلى تجنب القيود التجارية

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وصف القرار الأمريكي بأنه خطوة تقيّد حرية التجارة، مؤكدًا: "حرية التجارة والمنافسة أسس نجاح الغرب، ولهذا السبب، أشعر بأسف عميق للمسار الذي سلكته الولايات المتحدة".

 وأضاف: "لا نريد حواجز تجارية متزايدة، ولا حربًا تجارية، فهذا من شأنه أن يزيد من فقر شعوبنا ويجعل العالم أكثر خطورة على المدى الطويل".

وفي السياق ذاته، صرّحت وزيرة التجارة والصناعة النرويجية، سيسيلي ميرسيث، أن القرار الأمريكي سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وعلى بلادها تحديدًا، موضحة أن النرويج ستواجه تعريفات تتراوح بين 10-15%. 

وأشارت إلى أن الحكومة النرويجية ستعمل على تقييم التأثير الفعلي لهذه الإجراءات على اقتصادها وصادراتها.

محاولات لاحتواء التصعيد

رغم هذه الانتقادات، أكد القادة الأوروبيون أن الأولوية بالنسبة لهم هي تجنب التصعيد والعمل على حلول تفاوضية تقلل من تداعيات هذه الرسوم.

 وتعهّد بعض الزعماء بالضغط داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تأثير التعريفات الأمريكية، في محاولة لتجنب انزلاق العلاقات الاقتصادية إلى مواجهة تجارية مفتوحة بين الطرفين.

ترامب أوروبا رسوم جمركية الرسوم الجمركية دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات

رئيس الوزراء

هل غداً الخميس إجازة رسمية للحكومة والخاص؟

سقوط شاب من الطابق الثامن لمول شهير في مدينة نصر

اللحظات الأولى من الحادث.. تفاصيل سقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمدينة نصر

دونالد ترامب

بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية

مول

وفاة الشاب المصاب في حادث مول شهير بمدينة نصر

فئة 10 جنيها ورقية- صورة أرشيفية

بعد تداول طباعة عملات ورقية.. ماهو مصير النقود البلاستيكية؟.. مصرفي يوضح

النمر يلتهم ذراع الشاب

إعادة تأهيل النمر | قرار النيابة بشأن حادث سيرك طنطا.. تفاصيل

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

خلال أيام.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسمياً

ترشيحاتنا

المسجد الأقصى

مرصد الأزهر يدعو المؤسَّسات الإسلامية لتكثيف جهودها لحماية الأقصى

الصيام

حكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء يوم من رمضان.. الإفتاء توضح

اقتحام الاقصى

مرصد الأزهر: اقتحام بن جفير للأقصى خطوة تصعيدية تهدف لفرض واقع جديد

بالصور

بعد حرب التصريحات.. آخر صور جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

آخر صور جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى
آخر صور جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى
آخر صور جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

بدون مكياج.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نانسي عجرم تخطف الأنظار بدون مكياج فى آخر ظهور لها
نانسي عجرم تخطف الأنظار بدون مكياج فى آخر ظهور لها
نانسي عجرم تخطف الأنظار بدون مكياج فى آخر ظهور لها

فوائد وأضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار؟

اكتشفها .. 11 نوعا من الأطعمة تزيد الطول للأطفال والمراهقين

زيادة الطول
زيادة الطول
زيادة الطول

فيديو

ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

الحصان يا ابويا.. حرب التلقيحات بدأت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد