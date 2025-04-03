قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولّع بإجازة العيد.. النيابة العامة تباشر التحقيق في حريق مكتب بريد البدرشين
الصين تدعو أمريكا لتصحيح أخطائها وإدارة الخلافات مع الآخرين على أساس المساواة
سامح حسين يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد «استنساخ»
الأهلي يرفع سقف عقود لاعبيه ويخطط لتمديد عقد إمام عاشور
رباعي الأندية المصرية.. نتائج بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية
اليمن..ميليشيا الحوثي تعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع (MQ-9) في الحديدة
فرنسا: ترامب يتصرف وكأنه سيد العالم.. ورسومه الجمركية ستؤدي لركود
وزير التجارة البريطاني: التعريفات الجمركية الأمريكية مخيبة للآمال
إسبانيا تهدد باتخاذ إجراءات عاجلة ردا على رسوم ترامب الجمركية
الحكومة الفرنسية: أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية
الإليزيه: ماكرون سيعقد اجتماعًا مع القطاعات المُتضررة من رسوم ترامب
تطورات مثيرة فى صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي.. تفاصيل مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فرنسا: ترامب يتصرف وكأنه سيد العالم.. ورسومه الجمركية ستؤدي لركود

ترامب
ترامب
البهى عمرو

أكدت الحكومة الفرنسية أنها واثقة أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤدي إلى ركود، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت الحكومة الفرنسية أن ترامب يتصرف وكأنه سيد العالم وبمنهج استعماري.

وعلّقت الحكومة في فرنسا  علي الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول : نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية.

وشدّدت الحكومة الفرنسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام على أن فرنسا سترد جنبًا إلى جنب مع أوروبا على رسوم ترامب الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".

الحكومة الفرنسية الرسوم الجمركية دونالد ترامب ترامب القاهرة الإخبارية فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات

رئيس الوزراء

هل غداً الخميس إجازة رسمية للحكومة والخاص؟

دونالد ترامب

بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية

زيزو

عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص

حالة الطقس

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أجازات رسمية 2025

بعد عيد الفطر.. جدول الإجازات الرسمية في مصر 2025

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بمراعاة أعياد المسيحيين عند وضع جدول امتحانات شهر أبريل لطلاب المدارس

مدربة الاسود أنوسة كوتة

إغلاق السيرك وإخلاء سبيل أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل بطنطا

ترشيحاتنا

ارشيفي

قطاع غزة.. سقوط 41 شهيدا وعشرات الجرحى منذ فجر اليوم

غارات إسرائيلية - ارشيفي

على الأقل.. سقوط 10 شهداء جراء القصف الإسرائيلي لسوريا

ارشيفي

3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تدمر مركزا للدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية

بالصور

طريقة عمل صوص البيج تيستى

.طريقة عمل صوص البيج تيستى
.طريقة عمل صوص البيج تيستى
.طريقة عمل صوص البيج تيستى

ضربة قاضية لـ شاومي بعد حادث مميت لسيارتها الكهربائية SU7

حادث شاومي
حادث شاومي
حادث شاومي

كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟

كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟
كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟
كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟

أول سيارة نتاج تعاون نيسان ورينو.. لن تصدق سعرها

نيسان رينو
نيسان رينو
نيسان رينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد