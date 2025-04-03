فرنسا: ترامب يتصرف وكأنه سيد العالم.. ورسومه الجمركية ستؤدي لركود

أكدت الحكومة الفرنسية أنها واثقة أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤدي إلى ركود، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت الحكومة الفرنسية أن ترامب يتصرف وكأنه سيد العالم وبمنهج استعماري.

وعلّقت الحكومة في فرنسا علي الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول : نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية.

وشدّدت الحكومة الفرنسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام على أن فرنسا سترد جنبًا إلى جنب مع أوروبا على رسوم ترامب الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".