فرنسا: المواجهة العسكرية مع إيران شبه حتمية حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن نافذة الفرصة أمام الاتفاق النووي مع إيران "ضيقة"، مشددا على أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن المواجهة العسكرية "شبه حتمية".

وفي وقت سابق؛ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عزم بلاده على تطوير برنامجها النووي في إطار القوانين الدولية، مشددة على جاهزية طهران للتفاوض غير المباشر في أجواء بناءة بعيدة عن التهديد والابتزاز.



وذكر عراقجي في تصريحات له: التهديدات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون ضد إيران مرفوضة وتنتهك الأعراف الدولية وستعقد الأوضاع في المنطقة.

وختم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته بالقول: نحذر من أي اعتداء على إيران وسيادتها ونؤكد أن الرد سيكون حاسماً وسريعاً.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي ذكر أن دونالد ترامب يفكر جديا بعرض إيران لإجراء مفاوضات نووية غير مباشرة.



وذكر “أكسيوس”، نقلا عن مسئول أمريكي، أن إدارة ترامب تعتقد أيضا أن المحادثات المباشرة مع إيران قد يكون لها فرصة للنجاح، وأن احتمالات كهذه لا يجب استبعادها.

وأشار “أكسيوس”، وفقا للمسئول الأمريكي، إلى أن ترامب رغم تهديداته الكبيرة وبأنه قد يصب الحمم على إيران بشكل غير مسبوق، فإنه لا يريد الحرب مع إيران.