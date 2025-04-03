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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو كليو هاتشباك بـ 200 ألف جنيه.. الموديل والمواصفات

رينو كليو موديل 2001
رينو كليو موديل 2001
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

رينو كليو موديل 2001

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو كليو موديل 2001، وتنتمي كليو لفئة السيارات السيدان .

رينو كليو موديل 2001

- مواصفات رينو كليو موديل 2001 الخارجية

زودت سيارة رينو كليو موديل 2001 من الخارج بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية صغيرة، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة رينو أيضا علي حقيبة السيارة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاها تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

رينو كليو موديل 2001

- محرك رينو كليو موديل 2001

تنقل قوة سيارة رينو كليو موديل 2001 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 470 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

رينو كليو موديل 2001

- مقصورة رينو كليو موديل 2001 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة رينو كليو موديل 2001 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها مخارج تكييف أمامية، ودرج تخزين أمامي، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها زجاج كهربائي .

رينو كليو موديل 2001

- سعر رينو كليو موديل 2001

تباع سيارة رينو كليو موديل 2001 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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