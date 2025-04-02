مقارنة بين اودي A8 و بي ام دبليو 520 موديل 2025

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

وتم تواجد تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو 520 واودي A8 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

زودت سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وحساسات اماميه، ووسائد هوائية جانبية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق.

- محرك بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 يصل إلي 60 لتر، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 6.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 201 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة .

- أسعار بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

تباع سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 750 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ اودي A8 موديل 2025

اودي A8 موديل 2025

تمتلك سيارة اودي A8 موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، و ESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه للركن .

- محرك اودي A8 موديل 2025

اودي A8 موديل 2025

قوة سيارة اودي A8 موديل 2025 تصل إلي 340 حصان، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 3000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار اودي A8 موديل 2025

اودي A8 موديل 2025

تصل سيارة اودي A8 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 9 مليون و 350 ألف جنيه .