سيارات هاتشباك 2025 سعرها أقل من مليون جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من الطرازات الجديدة موديل 2024 و 2025 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

وتم توافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيرى تيجو 4 برو ، وجيلي جى اكس ٣ برو ، وميتسوبيشي ميراج، وسوزوكى سويفت، وسوزوكى اسبريسو .

- شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

تستمد سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 995 ألف جنيه .

- جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025

قوة سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025 تصل إلي 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي .

جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025

تباع سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 925 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

عزم دوران سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 يصل إلي 100 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 76 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

تأتى سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 805 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت موديل 2025

تصل سرعة سيارة سوزوكى سويفت موديل 2025 القصوي إلي 165 كم/ساعة، وتحتاج إلي 3.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، وقوة 81 حصان، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، ومحرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى سويفت موديل 2025

تتوافر سيارة سوزوكى سويفت موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 849 ألف جنيه .

- سوزوكى اسبريسو موديل 2024

تحصل سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 27 لتر، وعزم دوران 90 نيوتن/متر، وبها قوة 67 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 14.3 ثانية .

سوزوكى اسبريسو موديل 2024

سعر سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 في سوق السيارات المصري يصل إلي 549 ألف جنيه .