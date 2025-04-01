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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيتور X90 PLUS العائلية.. «كسر زيرو» بأقل سعر

جيتور X90 PLUS
جيتور X90 PLUS
صبري طلبه

تعتبر السيارة جيتور X90 PLUS من أبرز السيارات الصينية التي طرحت في مصر، وذلك ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع تمتعها بالطابع العائلي، حيث تمتلك مقصورة تتسع إلى 7 أفراد، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية.

ظهرت السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2023 في السوق المصري للسيارات، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، حيث تتمتع بمفهوم الفبريكا بشكل كامل من الداخل والخارج، إلى جانب الانتماء للفئة عالية التجهيزات LUXURY، وبسعر يبلغ مليون و600 ألف جنيه.

وننصح جميع المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة "كسر الزيرو"، بأهمية الفحص الفني الشامل، بالإضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق المصري.

جيتور X90 PLUS

الأداء الفنية وقدرات جيتور X90 PLUS

تعتمد السيارة جيتور X90 PLUS على ناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قادر على ضخ قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

جيتور X90 PLUS

التجهيزات الداخلية والخارجية للسيارة جيتور X90 PLUS

تضم السيارة جيتور X90 PLUS مجموعة من التجهيزات منها، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، مثبت سرعة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، وكاميرا للرصد والمتابعة، حساسات ركن، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، إضاءة LED، فتحة سقف بانوراما.

جيتور X90 PLUS

زودت السيارة جيتور X90 PLUS بقفل مركزي، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة ودعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وبلوتوث، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، ووسائد هوائية، ومانع الانغلاق ABS.

جيتور X90 PLUS
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