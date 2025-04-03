حملات مكبرة على أوكار العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (2) قضية جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهما (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش) بحوزة (متهمان)، و تنفيذ (609) حكم قضائى متنوع.



وفى مديرية أمن دمياط تمكنت الحملات من ضبط (3) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر هيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين"لـ 2منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.