محافظ أسوان يؤكد أهمية التعامل السريع مع شكاوى المواطنين لتخفيف المعاناة عنهم

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية التعامل السريع مع أى شكاوى من المواطنين لتخفيف المعاناة عنهم من أجل تحسين الأحوال المعيشية لأهالى المحافظة .

وأعطى المحافظ توجيهاته بالتحقيق الفورى من خلال إدارة مستشفى أسوان الجامعى فى واقعة إصابة أحد المواطنين بلدغة عقرب ، وعدم قيام الطبيب المختص بقسم الاستقبال بالمستشفى بإعطاؤه مصل العقرب .

وطلب الطبيب بإحضار حقنة المصل من إحدى الصيدليات المجاورة للمستشفى ، بل ورفضه إعطاء الحقنة للمريض بحجة أن المختص بذلك الممرض ، والذى لم يكن متواجداً أيضاً أثناء الواقعة .

الشكاوى الجماهيرية

وشدد المحافظ على عرض نتائج التحقيق على المحافظ شخصياً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين لعدم تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمريض فى حالة التأكد من حدوث الواقعة ، وهو الذى يتزامن مع متابعة شكاوى أخرى متعلقة بالخدمة الصحية فى التأمين الصحى وعدد من المستشفيات والمعاهد والمراكز الطبية.

وبالتوازى تم التدخل السريع فى العديد من الشكاوى الجماهيرية الأخرى سواء المتعلقة بالنظافة العامة أو طفح الصرف الصحى أو الإشغالات أو التعديات بنطاق عمارات القاهرة للمقاولات بالمحمودية ، وكذلك طفح الصرف الصحى بمنطقة بركة الدماس وغيرها من المناطق والأحياء السكنية والقرى بالمراكز والمدن .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود وحملات النظافة العامة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحسين جودة الحياة ، ورفع التراكمات والمخلفات .

مع تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة وتنفيذ أعمال الكنس اليدوى وتمهيد ورش الطرق من أجل إظهاركافة أنحاء المحافظة بشكل مشرف وجمالى وحضارى أمام زائريها ، وخاصة فى ظل الإقبال الكبير الذى شهدته فترة أجازة عيد الفطر المبارك على الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات المختلفة .

وكلف المحافظ بزيادة أعداد عمال النظافة ، وتقسيم منظومة العمل على ورديات متتالية صباحية ومسائية على مدار اليوم ، وإستمرار إنعقاد غرف العمليات الرئيسية بمبنى الديوان العام ، وأيضاً الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات لتلقى أى شكاوى أو مطالب من المواطنين لسرعة وضع الحلول الفورية لها .