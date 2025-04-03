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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس ضواحي بورسعيد: الضرب بيد من حديد لإزالة كافة الإشغالات

فريق الميدانى لإدارة الاشغالات بضواحى بورسعيد يواصل الانتشار بالميادين وإزالة كافة الاشغالات
فريق الميدانى لإدارة الاشغالات بضواحى بورسعيد يواصل الانتشار بالميادين وإزالة كافة الاشغالات
محمد الغزاوى

 شن فريق العمل الميدانى لإدارة الإشغالات بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد بمتابعة المهندس نعمان على نعمان رئيس حى الضواحى تحت إشراف شيماء العزبي سكرتير الحى حملة مكبرة و أعمال  مكثفة  لرفع وإزالة كافة الإشغالات بشارع عبد الرحمن شكرى. 
وذلك من أجل الالتزام بالمساحات القانونية المقررة واحترام حرم الطريق  والمحافظة على المظهر الجمالي للشارع.  
 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد على تكثيف حملات الإشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة والتقيد بخطوط التنظيم وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق أعلى درجة من الانضباط بجميع الأحياء بمحافظة بورسعيد. 
 

فريق الميدانى لإدارة الإشغالات بضواحى بورسعيد يواصل الانتشار بالميادين وإزالة كافة الإشغالات

وقد أسفرت جهود حملة ضواحى بورسعيد عن رفع وإزالة الفروشات وحوامل للإعلام من أمام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين معدات وسيارات الحى 

 وشدد رئيس حي الضواحي أنه لن يتهاون بوضع اي أشغالات وتعديات ولن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع واكدت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه .

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ بورسعيد لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات وإعادة الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى

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