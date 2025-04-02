بدأت جماهير النادى المصري عقب ظهيرة اليوم، الأربعاء، ترحالها إلى استاد السويس الجديد لمؤازرة فريقها فى مباراته الهامة، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم بدور الثمانية فى بطولة الكونفدرالية أمام سيمبا التنزاني.

واحتشد الآلاف من جماهير النادى المصري فى مسيرات لاستقلال الباصات التى تقلهم إلى استاد السويس فى ترحال هو الأكبر للجماهير لأهمية المباراة المصيرية فى مشوار الفريق، والتى تعتبر بوابة عبور للدور قبل النهائي بالبطولة.

جماهير المصري تبدأ ترحالها لاستاد السويس دعما لفريقها فى الكونفدرالية

ورددت الجماهير الهتافات الداعمة للفريق خلال تحركهم الترحال فى أجواء أشعلت الحماسة على الأرض بين المواطنين العابرين للطرق مرورا بمناطق الترحال.

كان أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادى المصري، أكد أهمية دعم الجماهير للفريق فى مباراة اليوم، مشددا على أنهم اللاعب الأهم فى المباراة.