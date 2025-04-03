مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 3-4-2025، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5066 جنيها للجرام.

ويبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3800 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4434 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5066 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 35464 جنيها.

كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 3-4-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 54.60 جنيه للبيع، 54.49 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 65.48 جنيه للبيع، و65.35 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.49 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 164.20 جنيه للبيع، 163.77 جنيه للشراء.



وأعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 3 أبريل 2025 على القاهرة الكبرى.

وأوضحت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن حالة الطقس اليوم على القاهرة الكبري سيكون طقس ربيعي معتدل حيث تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري 28 درجة مئوية.

ولفتت الدكتورة منار غانم إلى أن طقس اليوم الخميس سيشهد حالة من الاستقرار الجوى واعتدال فى سرعات الرياح مع تلاشي الأتربة والرمال المثارة من نشاط حركة الرياح على معظم المحافظات مع قيم درجات الحرارة حول المعدل من هذا الوقت من السنة.

واختتمت منار غانم: هناك نشاط رياح اليوم على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، لكنها لن تؤثر في الحركة العامة للمواطنين، وتسود أجواء صيفية خلال الفترة المقبلة، ما يعني أنه يمكن ارتداء ملابس خفيفة في أثناء النهار وارتداء ملابس خريفية ليلا.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

العاصمة الإدارية 28 16

6 أكتوبر 29 17

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 16

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 27 15

المنصورة 27 16

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 27 16

طنطا 27 15

دمياط 24 14

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 29 15

السويس 28 17

العريش 29 13

رفح 25 14

رأس سدر 31 16

نخل 28 09

كاترين 23 08

الطور 29 21

طابا 27 13

شرم الشيخ 31 19

الإسكندرية 23 14

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 22 13

سيوة 28 13

رأس غارب 29 17

الغردقة 30 19

سفاجا 30 18

مرسى علم 31 19

شلاتين 29 21

حلايب 27 22

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 28 12

بني سويف 29 13

المنيا 29 12

أسيوط 30 13

سوهاج 31 14

قنا 34 18

الأقصر 33 18

أسوان 32 19

الوادي الجديد 33 18

أبوسمبل 33 19