آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 4-4-2025

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-4-2025؛ داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير .

كان سعر الدولار قد زاد أمس الخميس بقيمة قرشين اثنين داخل البنوك المصرية بعد عودة البنوك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وعطل البنك المركزي المصري العمل في الجهاز المصرفي اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت نظرا لبدء موعد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك وفروعها بمختلف المحافظات والمناطق.

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري

ووصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، المصري الخليجي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في معظم البنوك منها " مصر، الأهلي، القاهرة، المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، البركة، العربي الافريقي الدولي، الامارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، HSBC"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.56 جنيها للشراء و 50.66 جنيها للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

وأخيرا بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية مسجلا بذلك نحو 50.58 جنيها للشراء و50.68 جنيها للبيع,.