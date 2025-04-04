قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة: إجراء امتحانات منتصف الفصل وفق الجداول المحددة بكل كلية
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 4-4-2025
نائب الرئيس الأمريكي: رسوم ترامب انتقام مخفف من منافسينا
10 شهداء فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس
مواجهات حاسمة في دوري محترفي اليد.. الأهلي يقترب من التتويج
حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد.. دار الإفتاء توضح
موعد صرف الدعم النقدي الشهري "تكافل وكرامة" لشهر أبريل
القضاء يؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية.. وانتخابات مبكرة بعد 60 يوما
فيتش تخفض تصنيف الصين الإئتماني بسبب مخاطر الديون
11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 4-4-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-4-2025؛ داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير .

كان سعر الدولار قد زاد أمس الخميس بقيمة قرشين اثنين داخل البنوك المصرية بعد عودة البنوك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وعطل البنك المركزي المصري العمل في الجهاز المصرفي اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت نظرا لبدء موعد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك وفروعها بمختلف المحافظات والمناطق.

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو  50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري

ووصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، المصري الخليجي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في معظم البنوك منها " مصر، الأهلي، القاهرة، المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، البركة، العربي الافريقي الدولي، الامارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، HSBC"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.56 جنيها للشراء و 50.66 جنيها للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

وأخيرا بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية مسجلا بذلك نحو  50.58 جنيها للشراء و50.68 جنيها للبيع,.

أقل سعر دولار أعلي سعر دولار الجهاز المصرفي اعلي سعر دولار مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي اجازة البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية كبيرة.. ننشر الأسماء الكاملة

الإيجار القديم

3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

اللواء محمود توفيق

إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

صورة أرشيفية

بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير

زوجة الفنان نضال الشافعي

بعد فقد والدتها بأيام .. وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي

خيمة السيرك بطنطا

ننشر تقرير الطب البيطري حول تغذية النمر الملتهم ذراع عامل السيرك بطنطا

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات

العشرة جنيهات

حقيقة إعادة طباعة العشرة جنيهات الورقية.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

انفجار منجم ذهب في بوليفيا

مصرع 6 عمال وإصابة آخرين بانفجار منجم ذهب في بوليفيا

أرشيفية

من الطائرة الرئاسية.. ترامب يحسم الجدل بشأن مصير ماسك

أرشيفية

البنتاجون يحقق في استخدام وزير الدفاع تطبيق سيحنال بشأن الحوثيين

بالصور

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

على البوتاجاز وفي الفرن .. طريقة عمل الفطير المشلتت زى المحلات بـ 3 وصفات

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها بأيام قليلة.. اعرف السبب الطبي

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

فيديو

محمود حميدة

مينفعش تسأليني السؤال دا.. سبب انفعال محمود حميدة على المذيعة إنجي علي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد