قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مترو الأنفاق يوضح حقيقة تصاعد أدخنة داخل محطة روض الفرج بالخط الثاني
روسيا: الخلافات مستمرة مع أمريكا بشأن أوكرانيا
بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير
إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق محطة مترو روض الفرج
المعاينة تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج
الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 119 مليار دولار
اتحاد الكرة يحسم موقف لاعبي الأهلي في معسكر يونيو
اندلاع حريق داخل محطة مترو روض الفرج
موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم ترحيلها؟
القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها
فعل عجيب يحدث عندما تصلي على النبي .. الشيخ الشعراوي يوضح
ترامب عن هبوط الأسواق بعد فرض الرسوم: مستعد لإجراء مفاوضات بشرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم ترحيلها؟

موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم ترحيلها؟
موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم ترحيلها؟
أحمد عفيفي

يتساءل الكثيرون عن موعد عيد شم النسيم 2025 وهل سيتم ترحيلها لنهاية الأسبوع؟، لآن من المقرر أن تأتي وفقاً لجدول الإجازات الرسمية يوم الإثنين 21 أبريل 2025.

إجازة شم النسيم

تعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ومن المقرر أن تأتي إجازة شم النسيم خلال هذا العام يوم الإثنين 21 أبريل 2025 المقبل.

ترحيل إجازة شم النسيم 2025

وتلجأ الحكومة في ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025 إلى يوم الخميس 24 أبريل.

الإجازات الرسمية المتبقية 2025

-إجازة عيد الفطر المبارك الإثنين 31 مارس 2025

-وقفة عرفات الخميس 5 يونيو 2025

- الإجازات الرسمية 2025..

- إجازة عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو، وينتهي الإثنين 9 يونيو 2025.

- إجازة رأس السنة الهجرية الخميس 26 يونيو 2025.

- الإجازات الرسمية 2025.. المولد النبوي الشريف الخميس 4 سبتمبر 2025.

-عيد شم النسيم الاثنين 21 أبريل 2025.

-عيد تحرير سيناء الجمعة 25 أبريل 2025

- الإجازات الرسمية 2025.. عيد العمال الخميس 1 مايو 2025

- ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025

- عيد ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025

- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الاثنين 6 أكتوبر 2025

إجازة شم النسيم ترحيل إجازة شم النسيم 2025 شم النسيم الإجازات الرسمية المتبقية 2025 الإجازات الرسمية عيد شم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية كبيرة.. ننشر الأسماء الكاملة

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

انوسة كوتة وشقيقها

كنت بتتمنظر على الحيوانات.. شقيق أنوسة كوتة يُهاجم ضحية سيرك طنطا

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: برامج علاجية لتحسين القراءة والكتابة لطلاب المدارس في إجازة الصيف

اللواء محمود توفيق

إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

خيمة السيرك بطنطا

ننشر تقرير الطب البيطري حول تغذية النمر الملتهم ذراع عامل السيرك بطنطا

زوجة الفنان نضال الشافعي

بعد فقد والدتها بأيام .. وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي

ترشيحاتنا

نينتندو Switch 2

نينتندو تعلن رسميا عن جهاز الألعاب Switch 2.. سعر ومواصفات

 BMW X1

اركب BMW X1 موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر .. أرخص سيارة رياضية

غطاء الرادياتير التالف بالسيارة

أضرار غطاء الرادياتير التالف بالسيارة.. وتأثيره على الحرارة ؟

بالصور

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

على البوتاجاز وفي الفرن .. طريقة عمل الفطير المشلتت زى المحلات بـ 3 وصفات

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها بأيام قليلة.. اعرف السبب الطبي

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

للمرة الأولى.. حديقة حيوان الزقازيق تستقبل 13 ألف زائر خلال أيام العيد

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

فيديو

محمود حميدة

مينفعش تسأليني السؤال دا.. سبب انفعال محمود حميدة على المذيعة إنجي علي

حماده هلال

كنا جايبين شيخ وقت التصوير.. حمادة هلال يكشف عن مفاجأة في مسلسل المداح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد