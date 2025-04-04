موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم ترحيلها؟

يتساءل الكثيرون عن موعد عيد شم النسيم 2025 وهل سيتم ترحيلها لنهاية الأسبوع؟، لآن من المقرر أن تأتي وفقاً لجدول الإجازات الرسمية يوم الإثنين 21 أبريل 2025.

إجازة شم النسيم

تعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ومن المقرر أن تأتي إجازة شم النسيم خلال هذا العام يوم الإثنين 21 أبريل 2025 المقبل.

ترحيل إجازة شم النسيم 2025

وتلجأ الحكومة في ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025 إلى يوم الخميس 24 أبريل.

الإجازات الرسمية المتبقية 2025

-إجازة عيد الفطر المبارك الإثنين 31 مارس 2025

-وقفة عرفات الخميس 5 يونيو 2025

- الإجازات الرسمية 2025..

- إجازة عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو، وينتهي الإثنين 9 يونيو 2025.

- إجازة رأس السنة الهجرية الخميس 26 يونيو 2025.

- الإجازات الرسمية 2025.. المولد النبوي الشريف الخميس 4 سبتمبر 2025.

-عيد شم النسيم الاثنين 21 أبريل 2025.

-عيد تحرير سيناء الجمعة 25 أبريل 2025

- الإجازات الرسمية 2025.. عيد العمال الخميس 1 مايو 2025

- ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025

- عيد ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025

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