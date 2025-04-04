عقب كارثة عقار بحري.. تحرك عاجل لمحافظ الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط بعض الأسقف من الأدوار العلوية على الدور الأرضي بالعقار 4 ابن وهبه من حارة النخلة، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية والربع من فجر أمس الخميس.

تكليفات عاجلة من المحافظ

وعلى الفور كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رئيس حي الجمرك، وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان حادث انهيار العقار، والمكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية.

وفي هذا الإطار تم تكثيف تواجد فرق الحماية المدنية والإسعاف والتدخل السريع بالحي المختص وجميع الأجهزة والمرافق المعنية بالمحافظة مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

نتج عن الحادث عدد (4) حالات وفاة وعدد (1) حالة واحدة مصابة، والجميع من اسرة واحده – كما تبين تواجد طفل للأسرة خارج المنزل .

وتم التعامل الفوري مع حالات الوفاة ونقل المصاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لحين استقرار حالته الصحية وتم إيداعه بالعناية المركزة .

صرف التعويضات للمتوفين

وأعلنت المحافظة الانتهاء من إجراءات البحث الاجتماعي للأسرة لإقرار وصرف التعويضات النقدية عن المتوفين والحالة المصابة فور تعافيها، وكذلك الانتهاء من اعداد تقرير بحالة العقار والصادر له قرار بالهدم .

وباشر رئيس حي الجمرك على الفور مع جهات التحقيق والنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما تم تشكيل لجنه مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة.