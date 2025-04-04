أشرف زكي والعيلي وتيخة.. الفنانون يساندون نضال الشافعي في جنازة زوجته

حرص عدد من الفنانين علي التواجد لتشيع جثمان زوجة الفنان نضال الشافعي ، ومن ابرزهم حمزة العيلي ومدحت تيخة ، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين .

وكانت قد توفيت هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدتها، وموعد الجنازة سيكون تشيعها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد بهجت بدريم، حيث يودعها الأهل والأصدقاء إلى مثواها الأخير.

وكانت زوجة الفنان الراحلة قد أعلنت سابقًا عن وفاة والدتها، ما جعل هذه الفترة أكثر صعوبة على العائلة.

ومن المقرر أن يُقام العزاء مساء يوم السبت في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، حيث يستقبل نضال الشافعي وأسرته واجب العزاء من الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.