الراقصة دينا: ابني يعيش المساكنة

أثارت الراقصة دينا الجدل بعدد من التصريحات الجريئة أثناء استضافتها في برنامج "الفصول الأربعة"، فقد كشفت عن مدى قبولها لفكرة "المساكنة".



وقالت دينا، في البداية، إنها ليست ضد "المساكنة" قبل الزواج، وحاليا يعيش ابنها "علي" حالة من المساكنة مع إحدى صديقاته في الخارج.

فيما عادت وأشارت دينا، إلى أنها لا تقبل فكرة تطبيق المساكنة على نفسها كونها امرأة، إذ قالت: "أنا لا أقبل أن أعيش حالة مساكنة، فهناك أمور كثيرة تحق للرجل ولا تحق للمرأة، والبنت هي من تتأذى جراء هذه العلاقة".

وأضافت: "أنا لا أؤيد المصاحبة بين الرجل والمرأة، فليس لدي مشكلة في الزواج أكثر من 10 مرات، فهو ليس عيباً أو حراما، ولكن لا أقبل أن أصاحب رجلاً لا تجمعني به علاقة رسمية وشرعية".

وأكدت أنها تزوجت 9 مرات في حياتها، لافتة إلى أن أغلب هذه الزيجات باءت بالفشل بسبب عدم تقبل أزواجها لفكرة أنها راقصة، ورفضهم للرقص بعد الزواج، متابعة: “أنا مضحكتش عليهم وقلت لهم إني شغالة ممرضة”