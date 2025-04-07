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يوم تاريخي في مصر| هل يحصل الموظفون على إجازة بمناسبة افتتاح المتحف الكبير؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

يوم تاريخي في مصر| هل يحصل الموظفون على إجازة بمناسبة افتتاح المتحف الكبير؟

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أحمد العيسوي

في خطوة تُجسّد اعتزاز الدولة المصرية بحضارتها العريقة، أعلنت الحكومة عن منح الموظفين إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تزامنًا مع الحدث الثقافي الأكبر في تاريخ مصر الحديث وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. هذا الافتتاح يُعد مناسبة وطنية ودولية، ينتظره العالم منذ سنوات، ويُشكل فرصة استثنائية لتسليط الضوء على عظمة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

يوم عطلة رسمية احتفالاً بالتاريخ

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن يوم 3 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير. ووفقًا للتصريحات الحكومية، فإن هذه الإجازة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث الثقافي الضخم، الذي يتجاوز كونه مجرد افتتاح لمبنى أثري، ليُصبح تظاهرة عالمية تعكس الهوية المصرية وتُعيد تقديمها للعالم بروح معاصرة.

فعاليات ضخمة على مدار ثلاثة أيام

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات الافتتاح لمدة ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 يوليو، بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، من بينهم رؤساء وملوك، بالإضافة إلى رموز ثقافية وفنية عالمية. هذه المشاركة الدولية تُعزز من مكانة مصر على الخريطة الثقافية العالمية، وتؤكد أن المتحف المصري الكبير ليس مشروعًا محليًا فحسب، بل منصة حضارية عالمية.

هل تشمل الإجازة كافة المحافظات؟

رغم الإعلان عن الإجازة، لم تُصدر الحكومة حتى الآن قرارًا نهائيًا يُحدد ما إذا كانت ستشمل جميع محافظات الجمهورية أم ستقتصر على محافظة الجيزة فقط، كونها تحتضن موقع المتحف. ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي في الأيام المقبلة لتوضيح هذا الأمر بشكل قاطع.

المتحف المصري الكبير| كنز حضاري عالمي

لا يخفى على أحد أن المتحف المصري الكبير يُعد من أضخم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين. يضم المتحف عشرات الآلاف من القطع الأثرية التي تروي قصة مصر منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث. من بين أبرز معروضاته، المجموعة الذهبية الكاملة للملك توت عنخ آمون، والتي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد منذ اكتشافها، لتُبهر الزوار من مختلف أنحاء العالم.

نظرة على الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025

إلى جانب إجازة المتحف المصري الكبير، ينتظر المواطنون عدة عطلات رسمية أخرى خلال عام 2025، من أبرزها:

الإثنين 31 مارس – عيد الفطر

الإثنين 21 أبريل – شم النسيم

الجمعة 25 أبريل – عيد تحرير سيناء

الخميس 1 مايو – عيد العمال

الجمعة 6 يونيو – وقفة عرفات

السبت 7 يونيو – عيد الأضحى

الجمعة 27 يونيو – رأس السنة الهجرية

الإثنين 30 يونيو – ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو – ذكرى ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر – المولد النبوي

الإثنين 6 أكتوبر – ذكرى انتصارات أكتوبر

مصر تُعيد كتابة التاريخ

مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، يتجه أنظار العالم إلى القاهرة، حيث تُولد لحظة تاريخية جديدة تعيد لمصر مكانتها الحضارية. إنها ليست مجرد إجازة رسمية، بل مناسبة للاحتفاء بالماضي وصياغة المستقبل. ومما لا شك فيه، أن هذا الحدث سيكون علامة فارقة في تاريخ الثقافة العالمية، وهدية مصر للعالم بأسره.

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