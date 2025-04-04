أول تعليق من نضال الشافعي بعد وفاة زوجته .. ماذا قال؟

في أول تعليق له، اعلن الفنان نضال الشافعي موعد عزاء زوجته التي رحلت عن عالمنا صباح أمس، من خلال حسابه على فيسبوك، وطالب الجمهور بالدعاء لها.

وكتب:" سيقام العزاء غداً السبت الموافق 5 من ابريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد، اسالكم الدعاء لزوجتى بالرحمة والمغفرة.

ورحلت عن عالمنا امس الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ويستقبل الفنان نضال الشافعي واجب العزاء في زوجته، غدًا السبت، في مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

آخر أعمال نضال الشافعي:

وفي سياق آخر، شارك نضال الشافعي في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل الأميرة ضل حيطة، مع الفنانة ياسمين صبري، حيث تنقلب حياة «زينب» بشكل مفاجئ بعد زواجها، وتحدث العديد من الخلافات مع زوجها الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة، لكنها ترفض ذلك الوضع، وتكتشف بعدها خيانته لها مع صديقتها المقربة.

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، هاجر الشرنوبي، سلوى عثمان، مها نصار، غفران محمد، عابد عناني، عزت زين، هند عبد الحليم.