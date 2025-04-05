قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: إرسال كوادر طبية مصرية إلى سيشل واستقبال المرضي في القاهرة
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون للتباحث بشأن الزيارة المرتقبة للقاهرة
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ماكرون لبحث إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة
الأرصاد تحذر من حرارة شديدة حتى الثلاثاء المقبل
سعر الذهب اليوم السبت 5-4-2025
ماذا يفعل صيام الست من شوال للمسلم؟ اعرف الفائدة الشرعية
زيزو يثير الجدل برسالة غامضة ويغيب عن جلسة التجديد لـ الزمالك
هو هيجيب لنا كأس العالم.. نجم الزمالك السابق ينتقد مطالب زيزو المالية للتجديد|خاص
منظمة النهضة العربية: المجتمع الدولي عاجز على اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة
بتوجيهات عليا .. مستقبل المنطقة والإعلام والدراما على طاولة الحوار الوطني
قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
الدرع يقترب.. ليفربول يحتاج لهذا الأمر لحسم لقب الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لوسي توجه رسالة للمخرج محمد سامي وتفجر مفاجأة بشأن إش إش.. فيديو

لوسي
لوسي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة لوسي، مفاجأة من العيار الثقيل عن مسلسل إش إش الذى عرض فى رمضان الماضي وقامت ببطولته الفنانة مي عمر.

وقالت لوسي فى ندوة صدى البلد: عرض علي المشاركة فى مسلسل “إش إش”، لكننى رفضت تقديم العمل حيث حدثني المخرج محمد سامي ولكننى اعتذرت له عن العمل ككل ولم أعلم الدور الذى كنت سأقدمه. 

واضافت لوسي : "أتمنى من محمد سامي أن “يخف على الناس شوية من الأعمال الصعبة التى تحمل بعض المشاهد الصعبة”، مؤكدة أنه مخرج كبير ولديه رؤية فنية جيدة لكنه يحتاج أن يهدأ قليلا. 

وأشارت لوسي الى ان محمد سامى غيابه عن الدراما مؤثر وهو من المخرجين المميزين الذين يقدمون أعمالا جديدة ومختلفة. 

لوسي تتحدث عن لام شمسية 

وتحدثت الفنانة لوسي عن مسلسل “لام شمسية” وتركيزه على قضية التحرش بالأطفال، مؤكدة أنه لا بد أن يكون هناك وعي مستمر والتركيز على مثل هذه القضايا.

وقالت لوسي، خلال لقائها بموقع “صدى البلد”: “يجب أن يكون هناك توعية مستمرة من خلال الأعمال الدرامية”.

وأكدت أنها كانت تحذر ابنها بشكل مستمر ليتجنب الاحتكاك بالغرباء، وكانت تراقب سلوكه باستمرار حتى لا يقع فى الخطأ.

وأضافت لوسي: “لازم يكون فيه وعي.. أنا ابني وهو صغير كنت أقوله إوعى تقعد على رجل حد.. وإوعى تبوس حد غير أبوك أو عمك، وكنت أفتح عليه الحمام وأدخل أشوفه بيعمل حمام إزاي، وأقوله إوعى حد يمسكك من هنا، وإوعى حد يقولك تعالى نروح هنا وتروح”.

قصة مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. 

كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

مسلسل لام شمسية يضم عددا كبيرا من الفنانين، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.

لوسي الفنانة لوسي أعمال لوسي أفلام لوسي محمد سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب - أرشيفية

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 5 إبريل 2025

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

زيزو

أزمة جديدة تهدد صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي ..تفاصيل مهمة

أطول إجازة رسمية تصل لـ 5 أيام

تمتد لـ 5 أيام | تعرف على أطول إجازة رسمية في 2025 بعد عيد الفطر

سعر الجنيه الذهب

نزل 240 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

صيام الست من شوال ولماذا كره الإمام مالك صومها

حكم صيام الست من شوال ولماذا كره الإمام مالك صومها؟ لسببين لا يعرفهما كثير

حالة الطقس

تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

ترشيحاتنا

حسام حسن

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن وأبو ريدة

رمضان صبحي

ماحدش عارف الظروف .. علاء ميهوب يطالب بعودة رمضان صبحي للأهلي

احمد حسن

أحمد حسن يكشف المستبعدين من قائمة الأهلي أمام الهلال

بالصور

مع ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

يصيب اللاعبين بالذهول.. تمساح عملاق يقتحم ملعب جولف شهيرا

اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير
اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير
اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير

بسبب الحرائق والوفيات.. شركتا سيارات في ورطة أمام القضاء

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا مع زوجها خلال شهر العسل ..صور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

لوسي

لوسي توجه رسالة للمخرج محمد سامي وتفجر مفاجأة بشأن إش إش.. فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان نجم سوي نفسيا

زوجة نضال الشافعي

ما السبب وراء اعتزال هند محمد علي زوجة نضال الشافعي؟

اميرة الديب

مناخيري السبب.. أميرة أديب تروي تفاصيل رفضها في التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد