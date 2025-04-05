لوسي توجه رسالة للمخرج محمد سامي وتفجر مفاجأة بشأن إش إش.. فيديو

كشفت الفنانة لوسي، مفاجأة من العيار الثقيل عن مسلسل إش إش الذى عرض فى رمضان الماضي وقامت ببطولته الفنانة مي عمر.

وقالت لوسي فى ندوة صدى البلد: عرض علي المشاركة فى مسلسل “إش إش”، لكننى رفضت تقديم العمل حيث حدثني المخرج محمد سامي ولكننى اعتذرت له عن العمل ككل ولم أعلم الدور الذى كنت سأقدمه.

واضافت لوسي : "أتمنى من محمد سامي أن “يخف على الناس شوية من الأعمال الصعبة التى تحمل بعض المشاهد الصعبة”، مؤكدة أنه مخرج كبير ولديه رؤية فنية جيدة لكنه يحتاج أن يهدأ قليلا.

وأشارت لوسي الى ان محمد سامى غيابه عن الدراما مؤثر وهو من المخرجين المميزين الذين يقدمون أعمالا جديدة ومختلفة.

لوسي تتحدث عن لام شمسية

وتحدثت الفنانة لوسي عن مسلسل “لام شمسية” وتركيزه على قضية التحرش بالأطفال، مؤكدة أنه لا بد أن يكون هناك وعي مستمر والتركيز على مثل هذه القضايا.

وقالت لوسي، خلال لقائها بموقع “صدى البلد”: “يجب أن يكون هناك توعية مستمرة من خلال الأعمال الدرامية”.

وأكدت أنها كانت تحذر ابنها بشكل مستمر ليتجنب الاحتكاك بالغرباء، وكانت تراقب سلوكه باستمرار حتى لا يقع فى الخطأ.

وأضافت لوسي: “لازم يكون فيه وعي.. أنا ابني وهو صغير كنت أقوله إوعى تقعد على رجل حد.. وإوعى تبوس حد غير أبوك أو عمك، وكنت أفتح عليه الحمام وأدخل أشوفه بيعمل حمام إزاي، وأقوله إوعى حد يمسكك من هنا، وإوعى حد يقولك تعالى نروح هنا وتروح”.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة.

كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

مسلسل لام شمسية يضم عددا كبيرا من الفنانين، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.