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طرح تذاكر مباراة الزمالك و ستيلينبوش الجنوب أفريقي ‏بالكونفدرالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرح تذاكر مباراة الزمالك و ستيلينبوش الجنوب أفريقي ‏بالكونفدرالية

الزمالك وستيلينبوش
الزمالك وستيلينبوش
كريم عاطف

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي اليوم، وذلك للقاء المقرر له السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وستيلينبوش بالتعادل السلبي، ‏والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات البطولة.‏

تأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، إذ خاض 6 مباريات، حقق الفوز في 4 منها، وتعادل في مبارتين، دون أن يتعرض لأي هزيمة.

بدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-1، ثم تعادل مع إنيمبا النيجيري 2-2 في الجولة الثانية.

وفي الجولة الثالثة، حقق الزمالك انتصارا على المصري 1-0، بينما انتهت الجولة الرابعة بالتعادل السلبي مع الفريق البورسعيدي. 

وواصل الزمالك انتصاراته بفوزين متتاليين على بلاك بولز وإنيمبا في الجولتين الخامسة والسادسة، حيث كانت النتيجة 3-1 في كلا المباراتين. 

وتعادل سلبياً مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وتعتبر النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي أُطلقت عام 2004، نتيجة دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

تذكرتي الزمالك و ستيلينبوش الجنوب أفريقي الزمالك ستيلينبوش الجنوب أفريقي ستيلينبوش ستاد القاهرة الدولى كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية الزمالك وستيلينبوش

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