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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 5-4-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تداولات اليوم السبت الموافق 5-4-2025؛ داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير وذلك لليوم الثالث على التوالي.

منذ آخر يوم عمل داخل البنوك في مصر والمحدد الخميس الماضي؛ زاد سعر الدولار مقابل الجنيه مقدار قرشين اثنين على مستوي البنوك المصرية الخاصة والحكومية.

وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي والذي أظهر 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر أقل سعر دولار أمام الجنيه،  50.42 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.

وصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، المصري الخليجي".

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية، مسجلا  50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع في معظم البنوك منها “ مصر، الأهلي، القاهرة، المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، البركة، العربي الافريقي الدولي، الامارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، HSBC”.

أعلى سعر 

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية، مسجلا بذلك نحو  50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

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