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رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 5 إبريل 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 5 إبريل 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 5 إبريل 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 5 إبريل 2025
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليوم السبت 5 أبريل 2025، أمام الجنيه في مختلف البنوك، حيث سجلت الأسعار ثباتًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، مما يعكس حالة من الترقب في الأسواق وهدوء نسبي في الطلب على العملة الأمريكية.

وقد بلغت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث صادر عن البنك.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

في حين سجّل الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المُسجل في بنك مصر، ما يشير إلى استقرار في الأداء البنكي بين أكبر مؤسستين مصرفيتين في البلاد.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

وجاءت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر:

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة:

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

أسعار الدولار اليوم السبت

شهد محرك البحث "جوجل" ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات البحث المتعلقة بسعر الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025، خاصة من قِبل المواطنين المقبلين على السفر للخارج أو المهتمين بمجال الاستيراد والتجارة، والذين يسعون لمعرفة التفاصيل الدقيقة لتغيرات سعر صرف العملة مقابل الجنيه.

ويُعتبر الدولار من أكثر العملات الأجنبية تداولًا في السوق المصري، وتؤثر حركته بشكل مباشر على أسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يولي الكثير من المصريين اهتمامًا خاصًا بالتغيرات اليومية في سعر الأخضر=.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في باقي البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB:

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة:

50.53 جنيه للشراء

50.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي:

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

50.56 جنيه للشراء

50.66 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

50.56 جنيه للشراء

50.66 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة:

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة:

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

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