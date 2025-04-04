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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم 4-4-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية، وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-4-2025، مسجلا بذلك نحو  50.58 جنيها للشراء و50.68 جنيها للبيع.

وأظهر سعر الدولار استقرارا  أمام الجنيه، في آخر تداولات له بالسوق الرسمية بعد ان زاد بقيمة قرشين اثنين  أمس.

انتهاء إجازة العيد

وعادات البنوك المصرية لعمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وعطل البنك المركزي المصري العمل في الجهاز المصرفي اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت نظرا لبدء موعد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك وفروعها بمختلف المحافظات والمناطق.

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو  50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر

وسجل سعر أقل سعر دولار أمام الجنيه،  50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري

وصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، المصري الخليجي".

أغلب سعر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في معظم البنوك منها " مصر، الأهلي، القاهرة، المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، البركة، العربي الافريقي الدولي، الامارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، HSBC"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.56 جنيها للشراء و 50.66 جنيها للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

طباعة عملة 10 جنيهات ورقية

تداول ناشطون علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إعادة البنك المركزي المصري لورقة النقد 10 جنيهات الورقية بدلا من نظيرتها البلاستيكية من ذات الفئة. 

علق مصدر مصرفي بارز بأحد البنوك الحكومية لصدي البلد، بأن البنك المركزي المصري وتحديدا قطاع المطابع المركزية، أعلن في وقت سابق عن استمرار طباعة العملة العملات الورقية رغم إجراءات إصدار العملات البلاستيكية من خامات بوليمار التي تمت قبل 4 أعوام سابقة .

مصير العملات الورقية

أوضح المسئول أن عمليات طباعة العملة المساعدة الورقية سواء ال50 جنيه والعملات الأخري 10 و 20 جنيه، مستمرة ولكنها بمعدلات تقل نسبيا عما يتم إصداره من فئتي 10و20 جنيه البلاستيكية.

أسباب طباعة النقود البلاستيكية 

قال المسئول أن طباعة النقود البلاستيكية كان له أبعادا اقتصاديا وهو تسريع وتيرة عمليات الانتقال لمجتمع لانقدي والأقل اعتمادا علي الكاش و ارتفاع معدلات العمر الافتراضي للورقة البلاستيكية بمعدل 3اضعاف معدلات اهلاك العملة الورقية التقليدية .

تضمنت أيضا تعليمات البنك المركزي وفقا للمسئول توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر واستخدام مصادر أكثر نظافة وحفاظا علي البيئة و كذلك معدلات أقل للأمراض والملوثات نتيجة تداول للعملة وهي أمر تنطبق علي النقود البلاستيكية .

وأكد المسؤول بأن طباعة العملات الورقية لم تتوقف ولكنها بنسب أقل تدريجيا من نظيرتها البلاستيكية.

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