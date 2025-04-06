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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خمسة أوقات مكروه الصلاة فيها .. تجنب هذه المواعيد

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن خمسة أوقات تكره فيها الصلاة.

خمسة أوقات تكره الصلاة

وقال علي جمعة، في منشور له، إن هناك خمسة أوقات تكره الصلاة فيها كراهة تحريم إلا صلاة لها سبب متقدم كالفائتة أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء. وإنما تكره الصلاة التي لا سبب لها أصلا كالنفل المطلق، والتي لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة.

وذكر علي جمعة، أن هذه الأوقات هي :

1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
2- عند طلوع الشمس حتى تتكامل وترتفع قدر رمح.
3- إذا استوت حتى تزول. ويستثنى في هذا الوقت يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه في وقت الاستواء وكذا حرم مكة المسجد وغيره، فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها سواء صلى سنة الطواف أو غيرها.
4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
5- عند الغروب حتى يتكامل غروبها.

أوقات تكره فيها الصلاة

وعن الأوقاف التي تكره فيها الصلاة، فهي

والأزمنة التي ثبت في الشرع النهي عن فعل الصلاة فيها، وهي: ثلاثةُ أوقات إجمالًا وخمسةُ تفصيلًا.

والأوقات المنهى عن الصلاة فيها تشمل إجمالًا الصلوات التالية: أولًا: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيًا: ما قبل أذان الظهر بحوالى 10 دقائق إلى أذان الظهر، أما الوقت الثالث فهو: من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، والأوقات المنهي عن الصلاة فيها تفصيلًا هي نفسها الأوقات السابقة؛ بالإضافة إلى لحظة طلوع الشمس ولحظة غروبها".

أوقات النهي عن الصلاة

وكشف الدكتور علي جمعة، عن أوقات نهى النبي عن الصلاة فيها، كاشفا السر عن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.

وقال علي جمعة، في منشور له، على فيس بوك، إن هناك 
ثلاث أوقات نُهينا عن الصلاة فيها:  
- بعد الفجر حتى شروق الشمس  
- عند الاستواء (منتصف النهار) 
- بعد العصر حتى غروب الشمس

وأوضح علي جمعة، أن سبب النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، هو ألا يكون هناك تشبه بعباد الشمس والقمر والنجوم.

خمسة أوقات تكره الصلاة الدكتور علي جمعة أوقات تكره فيها الصلاة أوقات النهي عن الصلاة النهي عن الصلاة

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