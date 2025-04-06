قرار ضد سائق توك توك تسبب في إصابة سائق بسيارة تأمين سفير بنجلاديش

تحفظت قوات أمن القاهرة على سائق توك توك تسبب في إصابة سائق سيارة تابعة لتأمين السفير البنجلاديشي إثر وقوع تصادم بينهما على طريق صلاح سالم أمام سور مجرى العيون، بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث.

وتم نقل المصاب للمستشفي عبر قوات الأمن التي انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة وتقوم الخدمات المرورية بسحب السيارة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الخليفة إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.