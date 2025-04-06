رد مثير.. المتهم الأول برشاوى الإدارة المركزية لحماية نهر النيل يعلن عن ثروته

نفى المتهم الأول خلال التحقيقات في قضية رشاوى الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، كافة الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع، مكتفيًا بالرد بعبارة "محصلش" على جميع أسئلة النيابة العامة.

وعند سؤاله عن مدخراته أجاب أنه يمتلك حسابا في البنك الأهلي يوجد به 20 ألف دولار، 50 ألف جنيه وزوجته لديها شهادات استثمارية بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه، مقسمين لشهادات بفائدة 22.5 % بقيمة مليون جنيه، وشهادة بمبلغ 500 ألف جنيه بفائدة 19% والباقي شهادات بقيمة مليون جنيه بعائد 23.5 %، ومتحصل علي قرض بمبلغ 350 ألف جنيه من البنك الأهلي من حساب زوجته ويمتلك شقتين الأولي في المنيا مساحتها 130 مترا والثانية في جسر السويس مساحتها حوالي 70 مترا، وسيارة فولكس فاجن موديل 2024 ورخصها باسم زوج ابنته.

جاءت أقوال المتهم الأول، عقب سؤال النيابة العامة، ما قولك فيما جاء بالمحادثات المسجلة والواردة بمحضر الإجراءات بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۱ التي وردت محادثة هاتفية بين، أحمد سعيد أحمد عبد الله، وسيد راضي عبده عبد المولى أورى الأول فيها قائلاً "أنا هقابل الراس الكبيرة النهاردة عايزني بالليل في سيالة أثر النبي، وعايزك تشيل الحشائش من مرة واحدة تعمل كام إديني سعر" فرد الثاني "مين اللي ها يمول" فرد الأول "الوزارة أمر مباشر" فرد الثاني أمر مباشر حط مليون" فرد الأول "طيب" فرد الثاني "هاروقهالك أنا ماتقلقش".

ج: الكلام ده محصلش و معرفش عنه أي حاجة خالص.

س / أنت متهم وآخر حال كونك موظفا عاما رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري بأن طلبت وقبلت وأخذت عطية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل من أعمال وظيفتك والامتناع عن أداء ذلك العمل تارة أخرى بأن قمت بالحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية من المتهم محمد عاشور عثمان بوساطة المتهم سيد راضي عبده نظير الإسراع بإنهاء إجراءات اعتماد تراخيص مجموعة مراسي ومطاعم سياحية خاصة بالأخير كما حصلت وطلبت وقبلت وأخذت المبالغ المالية سالفة الذكر من المتهم سيد راضي عبدة عبد المولي نظير ترسية عملية تكريك وإزالة الحشائش من نهر النيل بمنطقة اثر النبي بالامر المباشر على النحو المبين بمحاضر الإجراءات ) تلوناها عليه تفصيلا واطلعناه ؟

ج / محصلش

س / أنت متهم بصفتك السابقة وآخر بتسهيل استيلاء الغير على المال العام بغير حق بان قمت واخر بتسهيل استيلاء المتهم سيد راضي عبده على المال العام بأن قمتم بالترسية بالامر المباشر عملية تكريك وإزالة الحشائش من نهر النيل بمنطقة أثر النبي بقيم مالية أعلى من المتعارف عليه ؟

ج / الكلام ده محصلش وهي لم ترسى عليه أصلا

س / أنت متهم بصفتك السابقة وآخر بأن حصلت لنفسك وللغير بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج / الكلام ده محصلش

س / أنت متهم بصفتك السامية بالإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج / الكلام ده محصلش

س وهل لديك مدخرات بالبنوك ؟

ج / أيوة أنا عندي حساب دولاري في البنك الأهلي فيه حوالي ٢٠ ألف دولار وحساب بالمصري فيه حوالي ٥٠ ألف جنيه وزوجتي لديها شهادات استثمارية بقيمة ٢ مليون و ٥٠٠ ألف جنيه مقسمين لشهادات بفائدة ٢٢,٥ % بقيمة مليون جنيه وشهادة بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه بفائدة 19% والباقي شهادات بقيمة ميلون جنيه بعائد ٢٣,٥ %

س وهل لديك قروض من هذه البنوك ؟

ج أيوة أنا واخد قرض بمبلغ ٣٥٠ ألف جنيه من البنك الأهلي من حساب زوجتي

س : وهل لديك ممتلكات عقارية ؟

ج / أيوة أنا عندي شقتين الأولي في المنيا مساحتها ۱۳۰ متر تقريبا والثانية في جسر السويس حوالي ٧٠ متر وأنا سبق ليا شراء قطعة أرض في المنيا الجديدة وبعتها وحققت فيها مكسب كبير وكان عندي شقة في المنيا مساحة ۹۱ متر وبعتها في يناير ۲۰۲۳ وزوجتي كان عندها ميراث ثلث بيت أرضي وثلاثة أدوار وكان ليا نصيب ٥٠% في شقة ميراث والدي .

س وهل لديك ممتلكات أخري ؟

ج / أيوة عندي عربية فولكس فاجن موديل ۲۰۲٤ اللي اتعرض عليا الرخصة بتاعتها دلوقتي أنا مرخصها باسم زوج ابنتي باسم نسيم وعملت كدة عشان أنا محل إقامتي لسة على المنيا وكنت مستعجل وخليته بعد كده يعمل عقد مسجل شهر عقاري بعد سداد كامل ثمنها وعندي كمية من المشغولات الذهبية في جزء منها كبير مدخرات اللي هي السبائك والجنيهات الذهب أخدتها ورث من والدي ووالدتي واشتريتها كادخار لما كان الذهب رخيص

س / وماهي درجتك الوظيفية تحديدا؟

ج / مدير عام

س / وما قولك فيما سطره أحمد شبراوي عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر تحرياته المؤرخ ۲۰۲۳/۹/۲ وما شهد به بالتحقيقات من انك والمتهم أحمد سعيد عبد الله حصلتم علي هدايا عينية ومبالغ مالية علي سبيل الرشوة من محمد عاشور عثمان صاحب شركة جرين فالي نيتورك للاستثمار العقازي مقابل سرعة إنهاء إجراءات مقابل سرعة إنهاء إجراءات إعتماد تراخيص مجموعة مراسى ومطاعم سياحية مملوكة للأخير والكائنة بمنطقة تاج الدولية التيل بشارع كورنيش النيل بجوار قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة وذلك بوساطة السيد سيد راضي والمطاعم محل الواقعة الاستعني عليه " ؟ المولى شريك بشركة التعاون للإستثمار العقارى ومقاول التنفيذ للمراسي

ج / الكلام ده محصلشي

س/ وما تعليلك لما قرره سالف الذكر ؟

ج / معرفش بيقول كده ليه

وأقر المتهم الرابع محمد عاشور- مالك شركة جرين فالي نت ورك - بالتحقيقات بتقديمه مبلغاً مالياً عشرين ألف جنيها للمتهم الثاني -على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجموعة مراسي ومطاعم سياحية بمنطقة تاج الدول، بشارع كورنيش النيل ملكيته، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله حال وجود أية مخالفات تشوب أعماله.

وأبان تفصيل لذلك أنه في غضون عام ۲۰۲۲ حصل على مزاد عبارة عن أراضي الي نهر النيل في مزاد خاص بجهاز المشروعات التابع لأراضي القوات المساحة المنطقة باب الدول بشارع كورنيش النيل، وما أن بها في تطويره حتى علم من العاملين معه قيام المتهم الثاني بوضع العراقيل أمام تطويره للمكان المرسى عليه.