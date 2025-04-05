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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: القلوب تعتصر لما يحدث في غزة من تجويع وإبادة جماعية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس البرلمان الأورومتوسطى، أنه لاحظ وجود نوايا جيدة وصادقة من أجل مبادرات جديدة وقوية لمستقبل أفضل.

وقال أبو العينين، خلال كلمته في مؤتمر برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المناقشات الجادة في اجتماعاتنا أثرت الموضوعات التي طُرحت بشكل إيجابي، كما أن العمل جارٍ حاليًا على عهد جديد من مبادرات جديدة من أجل مستقبل أفضل، مطالبًا جميع البرلمانيين بالمشاركة في هذه المبادرات من أجل بناء العهد الجديد.

وتحدث أبو العينين عن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أن القلوب تعتصر مما يحدث من قتل وتجويع وإبادة جماعية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وضع مخططات من أجل تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضاف: «نخاطب العقول والقلوب.. أين نحن من قضية فلسطين وما يحدث في غزة؟»، داعيًا إلى مخاطبة العالم من أجل غزة وشعبها.

وشدد وكيل مجلس النواب، على ضرورة أن يصل صوتنا إلى الرئيس الأمريكي ترامب، الذي وعد في حملته الانتخابية بتحقيق السلام، مؤكدًا أن السلام المقصود هو السلام العادل الشامل الذي يحقق آمال الشعب الفلسطيني.

وأكد أن التهجير لن يقبل به الشعب الفلسطيني ولا الأمة العربية، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والعمل على تنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار.

وأكمل: نحتاج إلى تمويل ودعم جديد من أجل تحقيق مبادراتنا، وأثق في شبابنا الذين شاركوا معنا في قدرتهم على تنفيذ هذه المبادرات الجديدة

أبو العينين محمد أبو العينين اخبار التوك شو غزة فلسطين

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