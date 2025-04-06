بلمسة ملكية.. أسما إبراهيم تتألق في سباق الخيول العالمي بحضور بن راشد

تألقت الإعلامية أسما إبراهيم خلال حضورها مباراة كأس دبي العالمي لسباق الخيول، التي أُقيمت في ميدان سباق الخيل، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وعدد من أفراد أسرته.

وظهرت أسما بإطلالة ساحرة تُشبه إطلالات أميرات ويلز، حملت توقيع دار الأزياء العالمية "ديور".

وأكملت أسما إطلالتها بقبعة ملكية أنيقة باللون الأسود، تُشبه قبعات الأميرات، ونظارة شمسية سوداء من توقيع "ديور"، كما اختارت حقيبة من دار الأزياء العالمية "هيرميس" لتُكمل أناقتها الملكية.

"حبر سري" يتصدر بحث جوجل في رمضان

تصدَّر برنامج "حبر سري" قائمة البرامج الأكثر رواجًا خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لإحصائيات محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث حظي بنسبة بحث مرتفعة في مصر وعدد من الدول العربية، من بينها: المغرب، الإمارات، السعودية، الجزائر، والأردن، إلى جانب تصدّره نتائج البحث في عدد من الولايات الأمريكية وكندا.

وحققت حلقات البرنامج تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّرت "الترند" طوال الشهر الكريم، بفضل استضافة عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، محسن جابر، حسن الرداد، صابرين، طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وغيرهم.

يُذكر أن برنامج "حبر سري"، الذي تُقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، عُرض خلال شهر رمضان الماضي عبر قناتي "القاهرة والناس" و"CBC".