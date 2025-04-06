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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة الأهلي مع نجم الزمالك

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور” عن تفاصيل جديدة تتعلق بمفاوضات النادي الأهلي مع محمد السيد، لاعب نادي الزمالك الشاب، تمهيدًا لضمه في الفترة المقبلة.


ترحيب اللاعب للانضمام للأهلي 

وأوضح “الغندور” أن أحد الأشخاص المقربين من مجلس إدارة النادي الأهلي اجتمع مؤخرًا مع محمد السيد لمناقشة إمكانية انضمامه إلى القلعة الحمراء، وهو ما قوبل بترحيب من اللاعب.


تفاصيل الجلسة بين اللاعب ولجنة الكرة 

وأشار إلى أن الجلسة شهدت اتفاقًا على الخطوط العريضة للصفقة، حيث أبدى محمد السيد موافقته المبدئية على الانتقال إلى الأهلي، كما أبدى مسئولو إدارة الكرة بالنادي الأحمر استعدادهم لاتخاذ الخطوات الرسمية لإتمام الصفقة.


موقف اللاعب من نادي الزمالك 

وأضاف “الغندور” أن محمد السيد يشعر بحالة من التجاهل داخل نادي الزمالك، خاصة بعد قرار تجميده من جانب الجهاز الفني بسبب رفضه تجديد تعاقده.

 وأوضح اللاعب أنه كان قريبًا من التجديد، لكنه كان يطمح في الحصول على فرصة للاحتراف الخارجي، لا سيما بعد حصوله على عرض لخوض فترة معايشة مع نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وأكد اللاعب، بحسب تصريحات الغندور، أن فكرة تجديد العقد مع الزمالك كانت مطروحة بقوة في حال نجاحه خلال فترة المعايشة وخروجه للإعارة، لكنه فوجئ برفض إدارة الزمالك لهذا السيناريو، ما تسبب في توتر العلاقة بين الطرفين.

واختتم خالد الغندور حديثه بأن محمد السيد بات قريبًا من ارتداء قميص النادي الأهلي، خاصة في ظل التوتر القائم مع إدارة ناديه الحالي، ورغبته في خوض تجربة جديدة مع فريق يمنحه الفرصة الكاملة للتعبير عن قدراته داخل الملعب.

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