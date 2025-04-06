أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 6-4-2025

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 6-4-2025.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :
سعر الدولار اليوم:
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.64 جنيه للبيع و50.54 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم:
سعر اليورو 56.17 جنيه للبيع، 56.05 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني:
سعر الجنيه الإسترليني 66.67 جنيه للبيع، و66.67 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي اليوم:
سعر الريال السعودي 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي اليوم:
سعر الدينار الكويتي 164.73 جنيه للبيع، 164.36 جنيه للشراء.