أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 6-4-2025

الأحد 06/أبريل/2025 - 09:30 ص 4/6/2025 9:30:26 AM

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 6-4-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.64 جنيه للبيع و50.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 56.17 جنيه للبيع، 56.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 66.67 جنيه للبيع، و66.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 164.73 جنيه للبيع، 164.36 جنيه للشراء.