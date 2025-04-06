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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 6-4-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 6-4-2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 6-4-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.64 جنيه للبيع و50.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 56.17 جنيه للبيع، 56.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 66.67 جنيه للبيع، و66.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 164.73 جنيه للبيع، 164.36 جنيه للشراء.

أسعار العملات سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي

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