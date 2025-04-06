رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك العاملة في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم



وقدم قطر الوطني أعلى سعر لصرف الدولا مسجلا 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار في بنك مصر 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الاسكندرية 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك فيصل 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع



سعر الدولار في المصرف المتحد 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه الان



سعر الدولار في بنك القاهرة 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع



سعر الدولار في اتش اس بي سي 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار في ميد بنك 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه



سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان في البنوك



سعر الجولار في بنك كريدي أجريكول 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.



وقدم بنك التعمير والاسكان اقل سعر لصرف الدولار بقيمة 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.