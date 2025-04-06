دعاء لحفظ الأبناء وتحصين المنزل من كل شر.. ردده كل يوم

دعاء لحفظ الأبناء وتحصين المنزل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا فليس لدى الإنسان أغلى من الأبناء وحب الأبناء لا يضاهيه كنوز وأموال الدنيا ، ولا يوجد شخص متزوج لا يبحث عن دعاء يحفظ الأبناء من كل شر ، ليكونوا في حفظ الله ورعايته ويبعد عنهم الحسد وشرور الإنس والجن، كذلك من الأدعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، ألا وهي تحصين المنزل، فيعاني الكثير فى منزله من مشاكل وخلافات وغضب على أبسط الامور، ربما قد يكون هذا بسبب عين أو حسد، فتحصين منزل الإنسان المسلم أحد الأمور التي سنها الشرع والدين الإسلامي، وحث عليها، ويبحث الكثير عن دعاء تحصين البيت من العين والحسد، وقد ثبت عن خاتم الأنبياء والمرسلين أنه كان يتعوذ من الجن ومن عين الإنسان، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء لحفظ الأبناء وتحصين المنزل.

دعاء يحفظ الأبناء من كل شر

إللهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك.

اللهم أمدد في أعمار أولادي بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم ربِّ لي صغيرهم وقوِّ لي ضعيفهم، اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.

اللهم سلّمهم من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلّمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر لهم يا غفار. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لأبنائي وترحمهم، اللهم يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عليم يا غفور يا كريم إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تطيل عمر أبنائي على طاعتك وترحم والديهم وأن تحفظ أحبتهم، وأن تبارك لهم في مالهم وعملهم وتسعد قلبهم وأن تفرج كربهم وتيسر أمرهم، وأن تغفر ذنبهم وتطهر أنفسهم وأن تبارك سائر أيامهم، وتوفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم آمين.

أفضل دعاء لحفظ الأبناء

ربي أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان ، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك ياكريم يا منان

ربي متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي .

اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة

اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك

ربي كما حفظت كتابك إلي يوم الدين ، احفظهم من الشيطان الرجيم

ربي ارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار و التوكل عليك يا قادر يا جبار

اللهم إنك وهبت لي (( وقل أسماء البنات والأولاد )) من غير حول مني ولا قوة

فاحفظهم بحفظك بلا حول مني ولا قوة

اللهم احفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر

اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض

اللهم لاتجعل ابتلائي فيهم

دعاء تحصين البيت من العين والحسد

بسم الله ارقي داري اللهم ارزقني البركة فيه ووسع لي في داري واحفظ بيتي من كل عين حاقد وعين حاسد ومن كيد الكائدين .

بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربّي، بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني.

اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عنّي شر الأشرار، وكيد الفجّار، وطوارق الليل والنهار.

دعاء تحصين البيت من العين والحسد

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل العيون اللامّة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».