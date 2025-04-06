قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديربي مانشستر.. السيتي في ضيافة اليونايتد بقمة خارج التوقعات بالبريميرليج
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك
إيرادات الأفلام.. عصام عمر يتفوق وصدمة علي ربيع
مكتبة مصر العامة تنظم معرضًا لبيع الكتب بأسعار رمزية
كواليس الساعات الأخيرة بخصوص صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي
دعاء لحفظ الأبناء وتحصين المنزل من كل شر.. ردده كل يوم
عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
التصريح بدفن أم وابنتيها غرقن بمياه مصرف بحر البقر
77 مليار جنيه خسائر البورصة في مستهل الأسبوع ومؤشرها يهبط 4%
شاب يعرض حياة المواطنين للخطر بمصر الجديدة.. تحرك فوري من الأمن
إطلاق أول تطبيق ذكي لرصد حالات اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين بـ«رمد المنصورة»
شاف كراسات الطلاب |أول صور لجولة وزير التعليم بمدارس كفر الشيخ والدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء لحفظ الأبناء وتحصين المنزل من كل شر.. ردده كل يوم

دعاء لحفظ الأبناء وتحصين المنزل
دعاء لحفظ الأبناء وتحصين المنزل
إيمان طلعت

دعاء لحفظ الأبناء وتحصين المنزل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا فليس لدى الإنسان أغلى من الأبناء وحب الأبناء لا يضاهيه كنوز وأموال الدنيا ، ولا يوجد شخص متزوج لا يبحث عن دعاء يحفظ الأبناء من كل شر ، ليكونوا في حفظ الله ورعايته ويبعد عنهم الحسد وشرور الإنس والجن، كذلك من الأدعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، ألا وهي تحصين المنزل، فيعاني الكثير فى منزله من مشاكل وخلافات وغضب على أبسط الامور، ربما قد يكون هذا بسبب عين أو حسد، فتحصين منزل الإنسان المسلم أحد الأمور التي سنها الشرع والدين الإسلامي، وحث عليها، ويبحث الكثير عن دعاء تحصين البيت من العين والحسد، وقد ثبت عن خاتم الأنبياء والمرسلين أنه كان يتعوذ من الجن ومن عين الإنسان، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء لحفظ الأبناء وتحصين المنزل

دعاء يحفظ الأبناء من كل شر

إللهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك.

اللهم أمدد في أعمار أولادي بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم ربِّ لي صغيرهم وقوِّ لي ضعيفهم، اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.

اللهم سلّمهم من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلّمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر لهم يا غفار. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لأبنائي وترحمهم، اللهم يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عليم يا غفور يا كريم إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تطيل عمر أبنائي على طاعتك وترحم والديهم وأن تحفظ أحبتهم، وأن تبارك لهم في مالهم وعملهم وتسعد قلبهم وأن تفرج كربهم وتيسر أمرهم، وأن تغفر ذنبهم وتطهر أنفسهم وأن تبارك سائر أيامهم، وتوفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم آمين.

أفضل دعاء لحفظ الأبناء

ربي أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان ، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك ياكريم يا منان
ربي متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي .

اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن
اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة
اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك
ربي كما حفظت كتابك إلي يوم الدين ، احفظهم من الشيطان الرجيم
ربي ارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار و التوكل عليك يا قادر يا جبار

اللهم إنك وهبت لي (( وقل أسماء البنات والأولاد )) من غير حول مني ولا قوة
فاحفظهم بحفظك بلا حول مني ولا قوة
اللهم احفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر
اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض
اللهم لاتجعل ابتلائي فيهم

دعاء تحصين البيت من العين والحسد

بسم الله ارقي داري اللهم ارزقني البركة فيه ووسع لي في داري واحفظ بيتي من كل عين حاقد وعين حاسد ومن كيد الكائدين .

بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربّي، بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني. 

اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عنّي شر الأشرار، وكيد الفجّار، وطوارق الليل والنهار.

دعاء تحصين البيت من العين والحسد

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل العيون اللامّة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

دعاء يحفظ الأبناء من كل شر دعاء تحصين البيت من العين والحسد دعاء لحفظ الأبناء وتحصين المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

إلغاء تصريح أنوثة كوتة بعد واقعة نمر طنطا

بعد واقعة نمر طنطا .. الثقافة تلغي تصريح أنوسة كوتة مدربة الأسود

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

إسلام صادق يثير الجدل برسالة غامضة

رسالة غامضة من إسلام صادق بشأن نجم الزمالك تثير الجدل | تفاصيل

إسعاف

بعد تناولهم وجبة رايب وسلاطة .. تسمم ربة منزل وأبنائها الأربعة في أسيوط

الاهلي

الأهلي على أعتاب صفقة هجومية قوية .. إعلامي يكشف التفاصيل

زيزو

إبراهيم فايق: زيزو قطع التواصل مع الزمالك.. ووالده غاضب من تسريبات التفاوض

نجم الزمالك يزف خبرا سارا لجماهير القلعة البيضاء

نجم الزمالك السابق يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب فتاة.. مشاجرة بين 4 أجانب بعين شمس

الاطفال

طفلان يقودان سيارتين بسوق السيارات.. تحرك عاجل من الشرطة

المتهم

مليون صاروخ.. الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

بالصور

بنته غنت معاه.. 20 صورة من حفل عمرو دياب في حفل أبوظبي

عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا

خلي بالك.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الخروج نهائيا

العواصف
العواصف
العواصف

قبل التهام ذراعه.. ضحية سيرك طنطا مع مادلين طبر بقفص الأسود

مادلين طبر مع ضحية سيرك طنطا
مادلين طبر مع ضحية سيرك طنطا
مادلين طبر مع ضحية سيرك طنطا

فيديو

محمد ثروت

محمد ثروت: الكوميديا بيتي ودوري في أهل الخطايا استفزني

ابتهال ابو سعدة

الصمت تواطؤ.. المبرمجة ابتهال أبو سعدة تقاطع حفل مايكروسوفت بسبب غـ.ـزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد