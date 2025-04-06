خبير: الصين مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد الرسوم الأمريكية الجديدة

قال الدكتور شو تيانكي، الخبير في معهد تشونغيانغ للدراسات، إن بداية عام 2024 شهدت تصعيدًا جديدًا في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

كانت آخر هذه الرسوم بنسبة 10%، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة على السلع الصينية إلى نحو 54%.

وفي رده على سؤال حول كيفية تعامل الصين مع هذه الرسوم، أكد شو، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين لا تخشى هذه التعريفات الجمركية، بغض النظر عن حجمها، مضيفًا أن الصين ترفض هذه التدابير الأمريكية، معتبرة إياها غير منطقية، وأنها ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الصين، على الرغم من التحديات، ليست في موقف دفاعي، بل مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة بسرعة وحزم.

السياسات الأمريكية

وشرح شو أن الصين لا تعتبر هذه السياسات الأمريكية سوى "أمور سخيفة" ولن تحقق نجاحًا طويل الأمد، مؤكدًا أن الصين تدرك أن هذه التعريفات تتعارض مع نظم التجارة العالمية ومع مبدأ العولمة الاقتصادية، ولن تفضي إلا إلى نتائج سلبية على المدى البعيد.

وأوضح شو أن الصين تدرك تمامًا أن هذه الحروب التجارية لن تؤثر فقط على الجانبين، بل على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ولذلك كان من الضروري اتخاذ رد قوي ومباشر.