ما هو الخرس الزوجي وطرق علاجه؟.. دينا أبو الخير توضح

كشفت الإعلامية دينا أبو الخير، أن الخرس الزوجي موضوع خطير، ويؤدي إلى نهاية غير رسمية لعلاقة المودة والرحمة المفترض أن تكون بين الأزواج.

وأضافت، خلال تقديم برنامج “وللنساء نصيب”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخرس الزوجي قد لا يحدث بعد مرور كبير فترة كبيرة على الزواج، وربما يحدث في سنة أولى زواج.

وأكدت الإعلامية دينا أبو الخير، أن الخرس الزوجي هو مصطلح غير شرعي، وهو عبارة عن حالة يمر بها الناس ووصفها أهل الاختصاص بأنها أشبه بالخرس.

ولفتت إلى أن البيت المسلم يستقيم بمثلث من 3 أضلاع لا يمكن غياب أيًا منها، موضحة أن الزواج آية ربانية، وسنة نبوية، وضرورة اجتماعية، وفِطرة، خلق الله- تعالى- الناس عليها.

