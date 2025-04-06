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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري ينتزع الفوز من ستاد مالي في تصفيات إفريقيا لكرة السلة

سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني أحمد عمر، الفوز من نظيره ستاد مالي بنتيجة 72-69، في ثان لقاءات الفريقين بتصفيات بطولة إفريقيا للأندية في نسختها الخامسة والمعروفة بـ"BAL" والمقامة بالمغرب خلال الفترة من 5 وحتى 13 أبريل الجاري.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على صالة مولاي عبد الله، ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين قبل أن يحسمه "سيد البلد" بفضل خبرات لاعبيه.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 21-19 لصالح ستاد مالي
الفترة الثانية: 43-37 لصالح استاد مالي
الفترة الثالثة: 54-52 لصالح استاد مالي
الفترة الرابعة: 72-69 لصالح الاتحاد السكندري

ومن المقرر، أن يواجه زملاء أنس أسامة في الجولة المقبلة فريق ريڤيرز النيچيري في المواجهة المحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.

واستهل "زعيم الثغر" مشواره في التصفيات بالفوز على نظيره الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60، فيما خسر ستاد مالي من نظيره ريڤيرز النيچيري بنتيجة 81-60.

وكانت بعثة "سيد البلد" قد وصلت إلى المغرب مساء الإثنين الماضي استعدادًا لخوض التصفيات القارية.

وضمت قائمة "زعيم الثغر" في التصفيات 13 لاعبًا وهم: "أحمد عادل - محمد طه "ميدو" - علي أحمد - يوسف شوشة - أحمد أبو العلا "بيبو" - يوسف شحاتة - أنس أسامة - عمر طلعت - البورتوريكي كايل فيناليس - الجنوب سوداني دينج دينج - الجنوب سوداني ماجوك دينج - الأمريكي جورج كينج - الجنوب سوداني ماتونج مارويل".
 
ويضم الجهاز الفني للفريق السكندري، كلًا من أحمد عمر المدير الفني، وعصام مجاهد رئيس الجهاز وهيثم كامل مدرب عام وأحمد عبد المطلب مدرب وسامح صلاح مدير إداري وأحمد بسيونى إداري وأحمد سابق طبيب وأحمد علي طبيب مساعد وصبرى سالم مخطط أحمال وأنس فهمى محلل أداء وعلي موسى مدلك.

ويرأس البعثة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي السكندري، ويرافقه محمد خميس عضو مجلس الإدارة.

ويشارك "زعيم الثغر" بطل دوري السوبر وكأس مصر في الموسم الماضي بتصفيات بطولة أفريقيا للأندية الـ«BAL» ، والتي تضم إلى جواره كلًا من "الفتح الرباطي المغربي - ريڤيرز النيچيري - ستاد مالي".

ويخوض الاتحاد السكندري 6 لقاءات خلال هذه التصفيات على أن يلعب مباراتين مع فرق مجموعته، على أن يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وتلعب النهائيات بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 6 وحتى 14 يونيو المقبل.

ويسعى "سيد البلد" لحصد البطولة ليكون النادي المصري الثالث المتوج بهذا اللقب بعد الزمالك في نسخة 2021 والأهلي في نسخة 2023.

الجدير بالذكر، أن بيترو دي لواندا الأنجولي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الأهلي الليبي بنتيجة 107-94.

سلة الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري محمد مصيلحي موقع صدي البلد صدي البلد رياضة

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