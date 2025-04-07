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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطيرة البطاطس الكرسبي| خطوة بخطوة

طريقة عمل فطيرة البطاطس الكرسبي
طريقة عمل فطيرة البطاطس الكرسبي
هاجر هانئ

فطيرة البطاطس الكرسبي من الأطباق الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.
قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطيرة البطاطس الكرسبي، فيما يلي..

مقادير فطيرة البطاطس الكرسبي

5بطاطس مبشورة
بصلة مفرومة
3فلفل ألوان مفروم
1فلفل حار مفروم
زيتون أسود شرائح
زيتون أخضر شرائح
2كوب ميكس جبن
5بيض
زيت
2ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
سبع بهارات
بابريكا
كمون
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير فطيرة البطاطس الكرسبي


في بولة نضع البطاطس المبشورة والمعصورة والفلفل الألوان والبصلة والزيتون والجبن والتوابل والقليل من الزيت ونقلب ثم في بولة أخرى نضع البيض والدقيق والبيكنج بودر ونقلب ونضعها على خليط البطاطس ونقلب ثم في طاسة ساخنة على النار بها زيت نضع البطاطس ولا نقلبها حتى تتشمع وتأخذ اللون المطلوب وتمام التسوية ثم نقلبها على الجانب الأخر لتكمل التسوية وتقدم وصحتين وهنا.

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