طريقة عمل فطيرة البطاطس الكرسبي| خطوة بخطوة

فطيرة البطاطس الكرسبي من الأطباق الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطيرة البطاطس الكرسبي، فيما يلي..

مقادير فطيرة البطاطس الكرسبي

5بطاطس مبشورة

بصلة مفرومة

3فلفل ألوان مفروم

1فلفل حار مفروم

زيتون أسود شرائح

زيتون أخضر شرائح

2كوب ميكس جبن

5بيض

زيت

2ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

سبع بهارات

بابريكا

كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير فطيرة البطاطس الكرسبي



في بولة نضع البطاطس المبشورة والمعصورة والفلفل الألوان والبصلة والزيتون والجبن والتوابل والقليل من الزيت ونقلب ثم في بولة أخرى نضع البيض والدقيق والبيكنج بودر ونقلب ونضعها على خليط البطاطس ونقلب ثم في طاسة ساخنة على النار بها زيت نضع البطاطس ولا نقلبها حتى تتشمع وتأخذ اللون المطلوب وتمام التسوية ثم نقلبها على الجانب الأخر لتكمل التسوية وتقدم وصحتين وهنا.