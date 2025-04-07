قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاب لابس نقاب.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف الأطفال في قرية بأسيوط
وقف الهواتف المحمولة اليوم بقرار رسمي.. ابحث عن حالة هاتفك
تحذيرات جديدة من الأرصاد.. رياح مثارة تتحرك باتجاه السواحل وسيناء
أنباء كاذبة.. نانت الفرنسي يحسم الجدل حول انتقال مصطفى محمد لـ الأهلي
متهما حماس.. أول تعليق من ترامب على مذ.بحة المسعفين في غزة
ترامب يضخ مليارات الدولارات لاستغلال معادن الكونجو
الاحتلال الاسرائيلي يقتل 490 طفلا خلال 20 يوما
آية تقرأها قبل النوم يأتيك خيرها في الصباح.. يغفل عنها كثيرون فاغتنمها
السيسي وماكرون في قلب القاهرة.. نواب: زيارة الرئيس الفرنسي تاريخية
حازم إمام: زيزو زملكاوي أصيل والتجديد محسوم خلال أيام
الزمالك يحسم الجدل: زيزو لم يوقع للأهلي.. ووالده لم يتسلم شيكا بنكيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاب لابس نقاب.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف الأطفال في قرية بأسيوط

محكمة
محكمة
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراءت تحريات المباحث حول واقعة تداول فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء بعض أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية في أسيوط، باختطاف سيدة ترتدي النقاب، للأطفال بالقرية.

الداخلية تكشف حقيقة خطف الأطفال في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله حول هذا الشأن، مشيرة إلى أن لم يستدل من خلال فحص هذه الواقعة، على صحتها، أو ورود بلاغات في ذات الشأن.

وأكدت أنه تم تحديد وضبط مرتدي النقاب (طالب - مقيم بدائرة المركز)، وأقر بارتدائه جلبابا أسود اللون، ونقابا؛ بقصد اللهو مع أصدقائه في القرية المشار إليها.

واتخذت الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق مركز شرطة القوصية أسيوط اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هواتف

إيقاف هذه الهواتف غدًا| تحذير عاجل من تنظيم الاتصالات

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي

حريق بشقة سكنية _ صورة أرشيفية

اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة أسيوط

أحمد سيد زيزو

160مليون في 4 مواسم.. صحيفة سعودية تكشف مفاجأة عن رحيل زيزو لـ الأهلي

أحوال الطقس

عاصفة رملية زاحفة تهدد هذه المناطق.. والأرصاد تكشف المسار

زيزو

مفاجأة جديدة.. زيزو يوقع للأهلي على 4 نسخ من عقود اتحاد الكرة

الاهلي

صفقة كبيرة جدا.. شوبير: هناك مفاجأة في النادي الأهلي

سمير فرج

سمير فرج يكشف الهدف الأساسي من زيارة نتنياهو لـ ترامب| فيديو

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب: مجلس النواب الماضي كان له دور في إقرار القوانين الصعبة

عمرو أديب

عمرو أديب: صور الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي تؤكد أن مصر آمنة

لميس الح

الناس مش عارفة تنام.. الحديدي تنتقد المراكب النيلية بالزمالك والمنيل

بالصور

إنشاء مجمع مواقف منيا القمح الجديد بتكلفه 17 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة لرفع الإشغالات المخالفة بميدان قصر الثقافة وشارع القيثارية بمنيا القمح

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مش موضوع ستات .. تعليق مثير من والد حسام حبيب على أخبار زواج نجله

حسام حبيب ووالده
حسام حبيب ووالده
حسام حبيب ووالده

محافظ الشرقية يُتابع إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

حسام حبيب

مش مصرية.. حسام حبيب يعلن ارتباطه رسميا

اسعاف - أرشيفية

طفل يقود سيارة ويصدم 3 أشخاص بالشرقية

المتهم

شخص ينتقم من شقيق زوجته وينشر له فيديو حاملا فرد خرطوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

د. ممد بشاري

د. محم بشاري يكتب: استئناف العمران الإنساني من التجزيء المعرفي إلى التكامل القيمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وغزة بين الدعم الإنساني والدور السياسي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العيد القومي لسوهاج في الجمهورية الجديدة.. تاريخ عظيم ومستقبل واعد

المزيد