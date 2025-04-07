شاب لابس نقاب.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف الأطفال في قرية بأسيوط

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراءت تحريات المباحث حول واقعة تداول فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء بعض أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية في أسيوط، باختطاف سيدة ترتدي النقاب، للأطفال بالقرية.

الداخلية تكشف حقيقة خطف الأطفال في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله حول هذا الشأن، مشيرة إلى أن لم يستدل من خلال فحص هذه الواقعة، على صحتها، أو ورود بلاغات في ذات الشأن.

وأكدت أنه تم تحديد وضبط مرتدي النقاب (طالب - مقيم بدائرة المركز)، وأقر بارتدائه جلبابا أسود اللون، ونقابا؛ بقصد اللهو مع أصدقائه في القرية المشار إليها.

واتخذت الإجراءات القانونية.